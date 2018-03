Gyárátadón beszélt a bevándorlásról Orbán

Péntek délelőtt átadták a Thyssenkrupp német multinacionális vállalat új gyárát Jászfényszarun. Az átadóünnepségen a cég vezetése, a város polgármestere, a független Győriné Dr. Czeglédi Márta, és a Jászság parlamenti képviselője, a fideszes Pócs János mellett Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

Orbán a kampányra való tekintettel a gyárátadón sem hagyta ki mondandójából kedvenc témáját, a bevándorlást. Felütésképpen a megyéhez kapcsolódó "vitát" hozta be a jászok és a kunok között, a témában egy régi parlamenti anekdotát is bedobott: egy parlamenti interpellációban egy jász származású államtitkárt egy kun származású képviselő kérdezett, a válasz után a kun származású képviselő megjegyezte, hogy "én önt kun módjára kérdeztem, ön pedig jász módjára válaszolt". Mindannyian magyarok vagyunk, de különböző hagyományokhoz kapcsolódunk, mondta ennek kapcsán a miniszterelnök.

Szerinte Európa következő évtizedei a munkáról és az identitásról szólnak majd, arról, hogy hajlandóak vagyunk-e dolgozni az életszínvonalunkért úgy, hogy "közben nem felejtjük el, kik vagyunk". Orbán Viktor azt mondta, figyelmet kell fordítanunk a hagyományainkra, a kultúránkra és az identitásunkra, mert

"azok a közösségnek fognak megmaradni, amelyek tudják, hogy kicsodák".

Az új Thyssenkrupp-egységnek helyt adó Jászságot komoly hagyományokkal rendelkező térségnek nevezte.

A kormányfő azt mondta, Magyarország azon az úton jár, ami Európa legversenyképesebb országai közé vezet, és köztük kell majd megragadni tartósan. Szerinte ehhez német precizitásra, fegyelemre, munkamorálra van szükség, valamint tőkeerős nagyvállalatokra, hozzájuk kapcsolódó kis- és középvállalatokra, és képzett munkavállalókra. Emellett persze kellenek erős városok és erős vidék is, Jászfényszarunak gratulált, hogy 5,5 ezer fős kisváros létére sikerült elérnie, hogy náluk ruházzon be "az egyik leginnovatívabb, legversenyképesebb" német multinacionális cég. A város polgármesterét arra biztatta, terjessze bátran a városfejlesztési terveit a nemzeti fejlesztési miniszter elé.

Orbán a kormány jövőbeli gazdaságfejlesztési elképzeléseiről is szót ejtett, miközben többször méltatta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter érdemeit az eddigi eredményekben. Büszkék lehetünk rá, hogy a gazdasági növekedésünk az európai élbolyban van, közölte. A miniszterelnök azt mondta, gazdaságorientált szakképzési rendszert akarnak felépíteni, a régi magyar szakmunkásképzés hagyományait a német képzési rendszerrel ötvözve. Új szakaszba kell lépnie a magyar gazdaságnak, mondta, ezért beszállítói cselekvési tervet indított a kormány, amelynek célja, hogy a hazai kkv-szektor gyártás után a K+F-be, az innovációba is be tudjon kapcsolódni

A beszédet ismét a bevéndorlásra való utalással zárta Orbán, szerinte a növekedés csak akkor lesz tartós, ha megvédjük Magyarországot, megtartjuk olyannak, aminek szeretjük.

"Ha magyarország nem marad magyar ország, a fejlesztéseink nem minket fognak szolgálni"

- mondta. A problémákat nem kell idehozni, ehelyett a segítséget kell odavinni, ebben együttműködünk Németországgal és az Európai Unióval, tette hozzá.

500 új munkahely Jászfényszarun

Orbán Viktor előtt a Thyssenkrupp alkatrész-technológiai üzleti területének vezérigazgatója, Karsten Kroos is beszélt a beruházásról. "Az utóbbi években Magyarország fontos szereplője lett az európai autóiparnak, sok gyártó jelent meg az országban. Mi pedig követjük őket, mert szeretnénk közel lenni hozzájuk, így tudunk az ők beszállítójaként párhuzamosan növekedni" - fejtette ki.

A Thyssenkrupp 2016-ban jelentette be, hogy több mint 30 milliárd forintos autóipari beruházással csaknem 500 új munkahelyet teremt 2019-ig. A kormány 10,6 milliárd forinttal támogatta a beruházást. A most átadott üzem lesz a legnagyobb egész Európában, 500 embert alkalmaz a cég.