Vannak még bőven furcsa cégek az Elios körül

Áll a bál Orbán vejének óriásbiznisze körül, ami kapcsán nagyjából 12 milliárd forintot kérhet vissza az EU, olyan furcsa körülmények közt toltuk a pénzt Tiborcz István hírhedt cégébe, az Eliosba. Egészen pontosan az a gyanú, hogy mintha az állam eleve el akarta volna lopatni ezket a milliárdokat, olyan pofátlan korrupciógyanús megoldásokra hívta fel a magyar ügyészség figyelmét az OLAF.

Röviden összefoglalva itt videóban is elmagyarázzuk, hogy mi volt a fő bibi az Elios által sorozatban elnyert óriási világításfelújításos közbeszerzéseknél.

Most arról írt a 24.hu, hogy az OLAf-iratokban felbukkant egy másik furcsa cég is az Elios botrányai körül: ez az U Light Kft. a vizsgált 35 esetből hétnél vesztes pályázóként jött az U Light a képbe, akik mintha nem is akartak volna különösebben nyerni, többször formai hiányosságokat vétettek, és ezeket nem is akarták kijavítani. Vagy a nagy sárvári közbeszerzésnél az Elios és az U Light ajánlata között mindössze 356 ezer forint különbség volt, ami önmagában elég életszerűtlen.

De talán kevésbé meglepő, hogy nem akartak nyerni, ha tudjuk, hogy igazából közelebb is állhatnak egymáshoz ezek a cégek, mindkét szervezet ugyanis tulajdonos volt az Elios szlovák leányvállalatában, az Elios Slovakia s.r.o.-ban. A bonyolultabb, de összeérő cégháló áttekintéséhez ábrát is láthat az idézett cikkben.

Az Elios Slovakiába például szintén befektetett Tiborcz egyik állandó jellegű üzlettársa, Erdei Bálint, akivel az Elios elődjét is együtt találták ki. Erdei egy korábbi interjújában egyébként még azt magyarázta, hogy a csodacég indulásakor ő inkább az operatív dolgokkal foglalkozott ,

Tiborcz "pedig a stratégia finomhangolásával".

Az Elios Slovakiát pár héttel azután alapították, hogy az OLAF vizságlatot indított az Elios magyarországi ügyei miatt. Külön érdekes még, hogy az U Light is elkezdett magyar közbeszerzéseket nyerni, pont nagyjából akkortól, 2015-től, amikor az Elios maga elkezdett kevésbé nyerni.

Ahogy egyébként az is, hogy a fideszesek mintha egy mukkot se beszélhetnének vagy akár csak gondolhatnának önállóan erről az egészről a botrány kitörése óta.