Matolcsy: A pénz nem boldogít, de igen

A kormány intézkedései csak rövid távon vezettek sikerre, hiába az eddigi fordulatok, sajnos hosszú távon az országnak egészen új stratégiára lesz szüksége, fejtette ki Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén.

Hosszasan sorolta, milyen „strukturális reformokat" (összesen 50-et) vittek végig, és milyen „fordulatok" (összesen 12) történtek, a jegybankelnök szerint azonban

mindez nem elég a felzárkózáshoz.

2018 nagyon szerencsés év, egyszerre élvezzük „a nemzetközi konjunktúra jótékony hatását és a korábbi gazdasági fordulatok jótékony hatását". Ez azonban egy átmenet. „Gyorsan és gyökeresen meg fog változni a világ."

A mostani kegyelmi állapotot arra kellene felhasználni, hogy építsünk egy új stratégiát.

Új növekedésszerkezetre van szükség, a munkaerőhiány is jelentős probléma, a hozzáadott érték alacsony, és a hatékonyság is még mindig. A demográfiai fordulat nem történt meg, a GDP–GNI rést is le kell dolgozni. Matolcsyék ezért új fordulatokra tettek javaslatot (összesen 50-re), de lehet, hogy van több is (450-500), ezeket össze kell szedni, végig kell gondolni.

A sok fordulatot azonban finanszírozni is kell majd valamiből, erre sem a költségvetési források, sem az uniós források nem lesznek elegendők, Matolcsy szerint ezért szükség van egy a mainál versengőbb bankrendszerre is, amely finanszírozza az új fordulatokat.

"Ha jól fogjuk meg az új környezet fogódzóit", 2030-ra beérhetjük az európai átlagos életszínvonalat, 2050-re pedig utolérhetjük Ausztriát.

Matolcsy szerint „most már tudjuk", hogy egy ország sikere a 21. század első felében bizonyosan három tényezőn nyugszik:

a sikeres gazdaságpolitkán,

a sikeres monetáris politikán

és a sikeres geostratégián.

Szerinte Magyarország mind a három területen felépítette a siker receptjét. Fel kell azonban készülni arra, hogy mindez meg fog változni. Teljesen más lesz a feldolgozóipar, és változóban van a globális monetáris politika is. „Az olcsó és bőséges pénz bőséges marad, de nem olcsó." A geostratégiák pedig a hatvanas éveket idézik, kereskedelmi háborúk korszaka jöhet.

Ezért most egy egyensúlyi víziót kell megalkotnunk. „Tőkeintenzív növekedési pályára kell lépnünk a tudásintenzív mellett. Ebben a szakaszban a fiskális és monetáris politikák mellé a társadalompolitika kéredzkedik." Például meg kell változtatni a pénzről való gondolkodást az új nemzedékek körében.

A pénz nem boldogít, de igen

– mondta Matolcsy György, aki szerint tulajdonképpen már az egykulcsos adózás is ezt a pozitív gondolkodást erősíti.

Kommentelné? Hozzászólhat a cikkhez az Index.hu Facebookján!