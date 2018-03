Orbán: Nem szabad beengedni egyetlen migránst sem Magyarországra

Orbán Viktor nagyon sok új dolgot megértett a gazdaság működéséről, derült ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján tartott beszédéből. Ezeket pedig több oldalról is megpróbálta bemutatni.

Mostanra meglett a szupercsapat

Egyrészt elmondta például, hogy a kulcsfontosságú területeken sikerült megtalálnia azokat a minisztereket, felelősöket, akik a gondjukra bízott területet jól tudják irányítani.

Matolcsy György: „hazafias érzelmű", illetve „ nemzetközi kitekintésű" „ kormányzó" a jegybankban.

nemzetközi kitekintésű" kormányzó" a jegybankban. Varga Mihály: „ az elmúlt években bizonyította, hogy képes kézben tartani és irányítani" a gazdaságpolitikát.

az elmúlt években bizonyította, hogy képes kézben tartani és irányítani" a gazdaságpolitikát. Pintér Sándor: közrendőrből lett tábornok, ezért „ pontosan tudja", „ mit jelent a biztonság".

pontosan tudja", mit jelent a biztonság". Szijjártó Péter: „ fiatal titán a külügyi terület élén", aki várhatóan „ még hosszú ideig fogja magyar szívvel, európai kitekintéssel", „ higgadtan" intézni a külkapcsolatainkat.

fiatal titán a külügyi terület élén", aki várhatóan még hosszú ideig fogja magyar szívvel, európai kitekintéssel", higgadtan" intézni a külkapcsolatainkat. Novák Katalin: az Emmi államtitkára fogja „ összeilleszteni" és levezényelni a demográfiai változtatásért kapcsolatos lépéseket.

Orbán ezután elmondta, hogy szerinte létezik egy bizonyos „magyar modell", ami alatt azt kell érteni, amit ők csináltak 2010 óta. Ebben az időszakban „visszaszerezték a munka becsületét" és a pénzügyi függetlenséget. A kormányfő nagyon jónak ítélte meg az ország gazdaságpolitikai teljesítményét. Ami érdekesebb, hogy bejelentette: nem lesz választási költségvetés, nem fogják „szétdúlni a költségvetést", és 2,4 százalék lesz a hiány. Aztán hozzátette, hogy de „mindenképp 3 százalék alatt marad".

Elmondta azt is, hogy szerinte „Brüsszelben a kárunkra trükköznek", „nyilvánvalóan kettős mérce", hogy az állami Eximbank külső adóssága is államadósság, de ebbe nem ment bele mélyebben. Arról is beszélt egyébként ,hogy az EU-ban egyes országok közös adókat szeretnének, de ez ellen minden eszközzel fel kell lépnünk, az egységesülő uniós adózás minden magyar embernek és cégnek „nyilvánvalóan"csak rossz lehet, bajban leszünk, ha nem sikerül megakadályozni.

Alapvetéseken nyugszanak a pillérek, azokon a fő pontok

Annál inkább belement viszont abba, hogy minden bonyolult közgazdasági vagy fenntarthatósági kérdést három pont alapján próbál megválaszolni. Ez a három alapvetés a munka, a család és a haza.

Ez viszont négy pillért jelöl ki a kormány számára. Ez a négy pillér:

a versenyképesség,

a munkaalapú gazdaság,

a demográfiai politika,

és az identitáspolitika

Ez egy mátrix, egy összefüggésrendszer Orbán számára, amiben szerinte nem hozhatnak olyan lépést, ami bármelyik pillért gyengíteni. Azt nem mondta el, hogy akkor mégis milyen lépéseik eredményeképp kerültünk soha nem látott versenyképességi mélypontra. Sőt, szerinte ez a döntési keretrendszer valamiért nagyon is bevált.

Újra elmondta azt az elméletét is, hogy nem is függünk az uniós támogatásoktól, hiszen az összes Magyarországon előállított érték több, mint az a nagyjából 1200 milliárd forint, ami évente az EU-tól jön. Enélkül is sikeresek lennénk, csak most pont az van, hogy ezt épp adják, szóval elfogadjuk. Ugyanis nekünk nem az EU pénze kell, hanem csak a piacaik. Ezért kell uniós tagnak maradnunk, hogy hozzáférjünk a piacaikhoz.

A körülmények viszont újabb három pontot szabnak meg, ami alapján dolgoznia kell a kormánynak, de az nem derült ki, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a pillérekhez és az alapvetésekhez:

"Nem szabad beengedni Magyarországra egyetlen migránst s em. "

A kerítésre vigyázni kell és ki kell fizettettetni Brüsszellel az árát. Vagy legalább az árának a felét.

"Ki kell tiltani Magyarországról azt, aki bevándorlás-szervezéssel foglalkozik".

Ha ezeket megtesszük ugyanis, akkor "bármire képesek leszünk". Orbán szerint a következő tíz év fő politikai témája a bevándorlás lesz. Ebben pedig egyszerűen vannak bizonyos "bevándorláspárti" és bevándorlásellenes pártok". A népesség többsége pedig az utóbbiakat fogja megszavazni szerte Európában.

Azt is kiszámolta, hogy egy migráns, aki "idejöhet" , az 4,5 millió forintjába kerülne az országnak. "Afrikát pedig látják önök is, hogy miképpen mocorog", szóval százezernyi migráns is idejöhet akár hozzánk, így pedig kijön, hogy az már kereken 450 milliárdnyi kiadást jelentene Magyarországnak.

Idézte Söder jövendő bajor tartományi miniszterelnököt is, aki szerint a bajor tartomány többet költ a menekültügyre, mint amennyit gazdaságra, egészségügyre és környezetvédelemre összesen. Mit jelent ez? Nem mondta el. Csak arra bíztatott, hogy képzeljük el, hogy mi lenne ha egy német tartomány helyett az egész magyar állam hasonló arányokban költene menekültügyre.

De ettől még nem szabad gyűlölnünk a menekülteket. Orbánék se gyűlölik őket, hiszen ők egy keresztény kormány, magyarázta el a miniszterlnök. A migránsok nem az ellenségeink, vannak köztük is áldozatok, a kormány egyáltalán nem a gyűlöletre épít. Van bennük együttérzés, hiszen épp a napokban adtak át például "Kurdföldön" egy iskolát. Ők csak egyes cselekedeteket nem szeretnek, nem a bajban lévő embereket gyűlölik.

Azt egyáltalán nem árulta el, hogy kik szervezik a bevándorlást Magyarországra, vagy hogy hol kéne keresnünk őket a kitiltáshoz. Azt tudjuk, hogy a legnyilvánvalóbb bevándorlásszervezéssel foglalkozó szervezet az NGM, ők leginkább ukránok és szerbek tartós bevándorlását próbálják előmozdítani rengeteg pénzzel, egyelőre sajnos a vártnál kevesebb sikerrel. De feltehetőleg nem Varga Mihályt akarja kiutasítani Orbán, azt elmondhatta volna neki szemtől-szembe is, ő is ott ült a rendezvényen. Mi is jártunk ilyen bevándorlásszervező eseményen egyébként, csak azt meg pont a Kereskedelmi és Iparkamara szervezte.

Nem ígérgetünk, majd azonnal kezdődött az ígérgetés

Orbán elmondta, hogy nekik nem áll jól az ígérgetés és nem is tervez ígérgetni. Ezután pedig elmondta, hogy mit ígérne, ha újra kormányra kerülhetne.

Ezek a következők:

Minden évben leglább 4 százalékos gazdasági növekedés és nyugdíjprémium.

2022-re teljes foglalkoztatás.

Minden évben emelkedő minimálbér.

Évente csökkenő munkáltatói járulékok, ezek 2022-re nálunk kell hogy legyenek a legalacsonyabbak a régióban.

Tovább emelkedő családi adókedvezmények.

Modern városokhoz nagyon hasonló "Modern Faluk" program, amikben falvaknak osztanák a pénzt, elsősorban a "lakhatási körülmények javítására", és hogy maradjanak a falvakban az emberek.

Vasútépítés Varsó, Kolozsvár és Belgrád felé.

Autópályák Pécsről Horvátország felé, illetve a következő ciklusban már tényleg megépítenék Miskolctól Kassáig az autópályát.

