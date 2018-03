Így kell a legrosszabbak közül a legjobbá válni egy bátor huszárvágással. És végül igaza lett Orbánnak is: ha erősen hiszünk bennük, akkor attól a gazdasági céljaink is sikerülni fognak.

Európa legversenyképesebb beruházási környezetének Magyarországot nevezte Szijjártó Péter külügyminiszterünk az MTI szerint. Ezzel sikerült meglepnie valószínűleg Orbánt, Matolcsyt vagy Lázárt is, akik mind sokat beszéltek arról, hogy muszáj lenne javítanunk a versenyképességünkön, sőt, teljes fordulat kell már, annyira le vagyunk maradva.

Sajnos a valóságban Lázáréknak van igaza, egyáltalán nem vagyunk Európa legversenyképesebb beruházási környezete, inkább azt lehetne mondani nagy vonalakban, hogy általában azért van nálunk 4-5 rosszabbul teljesítő ország is Európában, mint mondjuk Albánia vagy Szerbia. A többi ország viszont jellemzően mind jobb.

Ezt támasztja alá például a Varga Mihály által legutóbb épp elismert Világgazdasági Fórum (WEF) Versenyképességi Indexe.

Ez alapján éppenséggel 60.-ak vagyunk a 137 vizsgált országból,

Szijjártó például abból vezette le az idézett újdonságerejű felfedezését, hogy egyes adókulcsok alacsonyak nálunk. De rosszul ítéli meg, ha csak pár adókulcsot emel ki, az összes elvonás ugyanis nagyon sok nálunk, csak sokfajta címen szedik ezeket be. A teljes adóelvonás alapján az idézett versenyképességi rangsorban például csak a századikak voltunk. Természetesen rengeteg más faktor is számít, így érdemes végigböngészni a versenyképességi rangsorokat alaposabban. Ha kíváncsi egy másik fajsúlyosabbra, akkor itt van például a Világbanké is.