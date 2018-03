Az OTP-csoport beszállt a Mészáros-birodalomba

Az OTP-csoport, konkrétan az OTP Ingatlanbefektetési Alap 5,92 százalékos érdemi kisebbségi részesedést szerzett az ingatlan-portfóliót birtokló Appeninn Nyrt. tőzsdei társaságban. Mivel utóbbi cég immár hivatalosan is a Mészáros-birodalom része, a befektetést alighanem távlatosan is érdemes értékelni.

Tőzsdén kívüli, illetve tőzsdei ügyletek révén összesen 5,92 százalékos tulajdont szerzett az Appeninn Holding Nyrt.-ben az OTP Ingatlanbefektetési Alap – adta hírül a Mészáros Lőrinchez kapcsolódó tőzsdei társaságok vezető cége, a Konzum Nyrt.

A lépés talán meglepő lehet, de voltak előzményei. Az OTP-csoport és a Mészáros-birodalom között eddig is voltak kapcsolatok,

hol hitelezői, mert az OTP például több Mészáros-féle agrárérdekeltséget is finanszírozott,

hol versenyző jellegű, hiszen az OTP versenytársai közül Mészáros Lőrincnek több-kevesebb ráhatása volt az MKB, az FHB, a Takarékbank és a takarékok világára is

hol személyes, baráti átfedések, elsősorban Barna Zsoltról, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő elnök-vezéréről tartják, hogy jó kapcsolatokat ápol a NER tetejével, Tiborcz Istvánnal és Mészáros Lőrinccel.

Barna Zsolt

Korábban elsősorban a Hír TV Célpont című műsora hívta fel a figyelmet arra, hogy Barna Zsolt, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő elnök-vezérigazgatója, illetve az OTP Alapkezelő elnöke olyannyira jó nexusban van a NER-rel, hogy a televíziós magazin szerint Barna Zsolt nem pusztán a TV2 igazgatóságának tagja lett, de állítólag ugyanazt a magánrepülőgépet szokta használni, mint Orbán bizalmasai. Ráadásul a cégvezető állítólag kedvezményesen nyerte el a felsőpetényi (Nógrád megye) Almásy-kastély üzemeltetési jogát.

Almásy-kastély A felsőpetényi Almásy-kastély leginkább arról ismert, hogy az 1956-os forradalom végnapjai során itt tartották házi őrizetben Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket.

Nagy távlatokban

Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója szerint az Appeninn és a Konzum-Opus csoport életében is mérföldkövet jelent a tranzakció. Úgy tudjuk, hogy a Mészáros-birodalomban valóban nagyon örülnek a fejleményeknek, mert úgy ítélik meg, hogy a neves intézményi befektető növeli a cégcsoport reputációját.

Forrásaink szerint a befektetésnek még további lépések is lehetnek a folytatásai. A tőzsdén jegyzett Appeninn logikus befektetés volt egy hatalmas ingatlanba fektető alap részéről, ráadásul az Appeninn portfóliója nem is lehetett teljesen ismeretlen az OTP-nek, a csoport vett korábban házat az OTP-től is. Az már izgalmasabb kérdés lesz, hogy más Mészáros-érdekeltségekbe is befektetnek-e az OTP alapjai (a cégcsoportban két külön alapkezelő entitás is van, az ingatlanos és az értékpapíros).

Érdekesség, hogy a Mészáros Lőrinc éráját megelőző Appeninn-időszakban a portfóliót még alapvetően ifjabb Ádámosi György építette fel, aki – édesapjával, idősebb Ádámosi Györggyel együtt – régi családi barátja Csányi Sándornak.

Ilyen horderejű döntés aligha születhetett volna Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor felső szintű egyeztetése nélkül, bár magát a folyamatot az OTP részéről mindvégig Barna Zsolt irányította. Természetesen a tárgyalásokba sok jogászt és befektetési szakembert is bevont.

(Borítókép: Mészáros Lőrinc (b fent), Hernádi Zsolt (j fent), Orbán Viktor (b lent) és Csányi Sándor (j lent) a székesfehérvári Sóstói Stadionban díszpáholyában 2010-ben - f otó: Illyés Tibor / MTI)