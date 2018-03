Az Európai Bizottság visszaszólt Donald Trumpnak

Az Európai Unió nem ijedt meg a protekcionista fenyegetésektől, és szükség esetén meg fogja magát védeni - ezt jelentette ki hétfőn Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett importvámokra reagálva.

Az utóbbi időben láthattuk, hogyan használják fegyverként a protekcionizmust a fenyegetésünkre és megfélemlítésünkre. De nem félünk, meg fogjuk védeni magunkat a zaklatóktól

- szögezte le Malmström egy brüsszeli konferencián. Hangsúlyozta: a mindenki számára előnyös nyitott kereskedelem védelmében számít azokra az országokra, amelyekkel az EU szabadkereskedelmi egyezményt kötött vagy legalábbis folyamatban vannak a tárgyalások, például Japánra, Kanadára és Mexikóra.

Donald Trump március elsején jelentette be, hogy 25 és 10 százalékos vámot vezet be az acél és az alumínium importjára. Emiatt az USA több kereskedelmi partnere, köztük az EU is tiltakozott, Jean-Claude Juncker például konkrétan hülyeségnek nevezte az importvámok bevezetését. De Trump köreiben sem volt népszerű a döntése, ami miatt több republikánus képviselő tiltakozott, Trump gazdasági főtanácsadója, Gary Cohen pedig le is mondott.

Az Európai Bizottság arról számolt be, hogy a Kereskedelmi Világszervezethez fognak fordulni, s importvámokat vetnek ki bizonyos amerikai árukra, amennyiben nem terjesztik ki az EU-ra a vámmentességet. Egy kiszivárgott lista szerint szükség esetén mintegy 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékre vetnének ki 25 százalékos importvámot. Hivatalosan a bizottság annyit közölt, hogy ezen egyebek mellett a mogyoróvaj, az áfonya és a narancslé is szerepel.

Sajtójelentések szerint azonban a listán megtalálhatók bizonyos mezőgazdasági termékek, számos vas- és acéláru, ruhák, ágyneműk, dohánytermékek, motorkerékpárok, jachtok, valamint a bourbon whiskey is. Trump erre reagálva pedig azzal is fenyegetett, hogy talán az európai autókra is importvámot kellene kivetni.

Az Európai Unió évente körülbelül 6 milliárd euró értékben exportál acélt és alumíniumot az Egyesült Államokba.