Zabálják az emberek a közautózást

Lendületet kapott a közautózás Budapesten azután, hogy a Greengo mellett a MOL is belépett a piacra. Mindkét cég a regisztrálások növekedéséről számolt be, és erre alapozva idén további flotta- és zónabővítéseket terveznek.

Zabálják az emberek a Mol Limo szolgáltatást, húszezren regisztráltak a rendszerbe, tájékoztatta lapunkat az olajipari cég, ami január végén 300 autóval és nyomott, akciós árakkal beszállt a budapesti carsharing bizniszbe. A felhajtás jót tett a 2016-tól már a piacon levő Greengónak is, ahol a regisztrációk erős év eleji növekedéséről számoltak be.

Mi az a közösségi autózás? A közösségi autóbérlés (angolul carsharing) egy 16 európai nagyvárosban már jól bevált közlekedési mód. Lényege ugyanaz, mint a közbringának. A regisztráció és a regisztrációs díj leperkálása után (ami 5000 Ft körüli összeg) egy telefonos applikáción keresztül kiválaszthatjuk a hozzánk legközelebb parkoló közkocsit, amit egy kód bepötyögése után vihetünk is percenként 65 forintos díjért, egészen az úti célig, ahol leállítjuk, és ott hagyjuk.

A január végétől február végéig tartó akciós időszakban (amikor a Mol eltekintett az 5000 forintos regisztrációs díjtól, és a piaci ár feléért lehetett használni a kocsikat) naponta átlagosan 900-an használták a közautókat, de volt olyan nap (február 23-án), amikor több mint 2500-an. A regisztrációs kérések olyan tömegben érkeztek, hogy az már lelassította a rendszert, volt olyan olvasónk, aki majdnem egy hetet várt rá. Az akciós időszak után lelassult a regisztrációs roham.

Nemcsak a regisztrációval volt prombléma a Mol Limónál. Gyakorta előfordult, hogy a vezető egy vagy két parkolási büntetést is talált a benzines közautó kesztyűtartójában (az elektromos autókkal szemben ezek nem parkolhatnak ingyen, a Mol 300-as flottája pedig 200 benzines Volkswagen Up-ot tartalmaz). Mint megtudtuk, ennek egy része ugyan azért keletkezett, mert az ügyfél nem parkolt figyelmesen, de számos büntetést azért osztottak ki, mert megcsúszott a központi fizetési procedúra. A később bevezetett automatikus rendszer mára felgyorsította a fizetést a tájékoztatás szerint. Az autókat lapunk is tesztelte, az eredmény itt olvasható:

Egy hónap alatt összesen háromszor koccantak a Mol Limókkal, személyi sérülés egyikben sem történt. Harminc szabálysértés is történt, ennek nagyobb része szabálytalan parkolás volt. (Ilyenkor a cég továbbhárítja a bírságot.) Visszaélést egyszer tapasztaltak, egy felhasználó maga adta át adatait egy ismerősének, aki aztán a nevében használta az autót.

A Greengo is nőtt

Mint Michaletzky Bálint, a Greengo vezetője elmondta, számukra is pozitív hatása volt a Mol kampányának, többen megismerték a carsharinget. 50-70%-ban megemelkedett a regisztrálások száma a Greengónál is. Logikus lépés ugyanis a felhasználótól, hogy mindkét szolgáltatóhoz beregisztrál, mert sokszor előfordul, hogy ahol Limo nincs, ott éppen áll egy Greengo, vagy fordítva.

Több ponton újítottak: hétfőtől már nemcsak személyesen, hanem online is lehet szerződést kötni, lehet egyenleget vásárolni előre. Tovább növelik idén a flottát is, minimumcél a 300 elektromos autó, mondta Michaletzky. A flotta növekedésével bővül a zóna területe is, ahol a közautókat igénybe lehet venni: Újpest, Óbuda, a II., a XI. és a XII. kerület jöhet szóba, valamint a Ferihegyi reptér. Próbálják a határokat kitapogatni: a terv szerint a mostani 56 négyzetkilométeres szolgáltatási terület 80-90 négyzetkilométerre nőhet.

Michaletzky szerint a városhatárig nem nagyon érdemes terjeszkedni, mert az ingázók délután csak kifelé, reggel csak befelé használnák az autókat, amik közben kihasználatlanul maradnának sok helyen. Ahhoz, hogy a szolgáltatás költséghatékony legyen, kell egy folyamatos minimumkereslet, ami legalább 3-4 bérlést jelent egy nap. Ezért legfeljebb Kelenföldön, vagy az Örs vezér terénél jelennek meg a nagyobb P+R parkolóknál.

Mint Michaletzky elmondta, 5-10 éven belülre várják az önvezető autót, mert az a jövő. Az önvezető autók megjelenése nagy ugrást jelent majd a carsharingben, teljesen kiváltják majd a taxizást. Közölte, ahogy az önvezető autókat be lehet vezetni, a Greengo rögtön megteszi.

A BKK-nál is készülnek a közautózás elterjedésére. Egy kerettörvény alapján már megkezdték a szabályozás kialakítását, közölte lapunkkal tavaly év végén Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója.

Nyitókép: Huszti István/Index