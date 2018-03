Jöhet a nagy parkolóház Ferihegy 2 mellé

A Budapest Airport megkapta az építési engedélyt az új nagy parkolóházára, amit Ferihegy 2 mellé terveztek, vette észre az Airportal.hu.

Még 2003-ban írtak ki pályázatot „Multifunkciós parkolóház a Ferihegyi Repülőtér 2 termináljának közúti előterén” megtervezésére. Ezt 2004-ben meg is nyerte egy csapat, de arról nincs hír, hogy ez épül-e meg vagy végül valami más. Mondjuk arról sincs hír, hogy esetleg újat terveztettek volna.

Emellett raktárat is építenek, pontosabban Cargo City Handling raktár és iroda néven a Vecsés, 072/55 helyrajzi számú ingatlanon. Itt a hirdetményben egyébként hét régészeti lelőhelyről is szó van, ezekre is figyelni kell majd valamennyire, de olyan őrülten biztosan nem, mivel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásként építhetik ezt fel. A reptérüzemeltető hamarosan bővebb tájékoztatást ígért.