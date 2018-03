Megvan Trump új gazdasági tanácsadója

Larry Kudlow lesz Donald Trump gazdasági tanácsadója a CNBC szerint. A hírt hivatalosan csak holnap jelentik be, Trump állítólag tegnap kérte fel a posztra. A Kudlow Gary Cohn pozícióját veszi át. Cohn távozásához az adta az utolsó lökést, hogy Trump az acél és az alumínium importvámjának megemelése mellett döntött. A témában itt olvashat bővebben.

Piaci elemzők távozásakor úgy vélték, hogy a Goldman Sachs korábbi elnökének távozása alapjaiban befolyásolhatja a Fehér Ház gazdaságpolitikáját. Nagyrészt Cohnnak volt köszönhető Trump elnökségének egyetlen fontos eredménye, az adócsökkentés. Cohn volt az adóreform motorja, de gyakran szembe ment az elnök kereskedelmi elképzeléseivel is, fékként is szolgált. A tarifákat egyébként Kudlow is ellenzi.