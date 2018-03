Százezreket nyerhet, ha gyorsan választ lakást

A mobilok térnyerése az ingatlanpiacon is megfigyelhető, az ingatlan.com adatai alapján a lakásvásárlók és bérlők 60 százaléka már mobileszközt használ az otthonkereséshez, ami gyorsítja a lakáskeresési folyamatot. A mobilalkalmazások felértékelődése anyagi megfontolásoknak is köszönhető a cég közleménye szerint, ugyanis a gyors vásárlással százezreket spórolhatunk.

Az ingatlan.com idén elindult mobilapplikációját márciusban naponta már több mint 10 ezren használják, a felhasználók visszajelzése alapján a mobilalkalmazások népszerűsége annak köszönhető, hogy az őket érdeklő friss lakáshirdetéseket hamarabb tudják megtekinteni mintha számítógépről lépnének be.

A lakást keresők hatoda - 14 százaléka - a megadott paramétereknek megfelelő friss lakáshirdetésről szóló jelzés után lép be az alkalmazásba. Ráadásul az okostelefont használók alkalmanként átlagosan 30 százalékkal több időt töltenek ingatlankereséssel a számítógépről érkező látogatókhoz képest.

"Sokan felismerték azt is, ha hamarabb megtalálják a keresett lakást, akkor az áremelkedés miatt ez pénzben kifejezhető előnyt is jelenthet a számukra. Az átlagos éves drágulás mértéke a 15 ezer főnél nagyobb városok esetében több mint 10 százalék. Egy hónappal rövidebb ideig tartó kereséssel majdnem 1 százalékot lehet megspórolni a lakás árából, ami százezrekben mérhető megtakarítást is jelenthet." - mondta Balogh László, a cég szakértője a témáról.

A lakások piacán idén is az 40-60 négyzetméteresek a legkeresettebbek, ezek adják az összes érdeklődés 34 százalékát. Különösen lényeges a gyorsaság a panelok esetében, mert az adatok szerint ezek kelnek el a leghamarabb: a panellakások értékesítési ideje a nagyvárosokban jelenleg átlagosan 55 nap, míg ugyanez az időszak a téglalakásoknál elhelyezkedéstől függően 83-95 nap körül van.