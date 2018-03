Milliós eltitkolt bevételhez juthat Szatmáry Kristóf az MKB pénztáraitól

Szatmáry Kristóf fideszes kereskedelempolitikusnak az MKB két pénztárának igazgatótanácsi elnökeként összesen évi 3 millió forint költségtérítés és maximum havi 2,5 millió forint járhat a nevére szóló biztosítás formájában, amelyet a 24.hu cikke szerint azért juttatnak neki, mert tiszteletdíjat képviselői munkája miatt nem vehet fel.

A fideszes országgyűlési képviselő miniszteri biztosi posztja mellett három iparkamara vezetésében is benne volt, de ez nem volt elég, 2016-ban célba vette az akkor még állami tulajdonú, tavaly Matolcsy György és Mészáros Lőrinc köreihez került MKB Bank két pénztárát is – írja a lap. Az év március 9-én beválasztották a mai nevén MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár legfőbb vezető testületébe, az igazgatótanácsba, és rögtön annak az elnöke is lett.

Ekkor előzetesen lemondott a havi 20 ezer forintban megállapított tiszteletdíjáról, de hamar kiderült, mégsem teljesen ingyen végzi a munkát. A pénztár közgyűlésének májusi döntése szerint az új igazgatótanácsi elnököt megilleti költségtérítés, elszámolhat bizonyos juttatásokat számla ellenében, például reprezentációs kiadásokra 2016-ban 1 millió forintot, benzinköltséget, szállásdíjat a céges partnerekkel való találkozókra vonatkozóan, céges telefont és laptopot használhat. Ősszel ezt kibővítették a kört taxicéggel való utazással Budapesten, és maximum 12 millió forintos szolgálati autóval (ennek igénybevételéről Szatmáry lemondott „az azt korlátozó megbízatásának fennállásáig”).

Lényegesebb, hogy ugyanezen az októberi közgyűlésen a korábban egységesen havi 20 ezer forintos tiszteletdíjat az igazgatótanácsi tagoknak 50 ezer forintra emelték, az elnöknek, pedig Szatmárynak viszont havi 1 millió forintos tiszteletdíjat állapítottak meg, amelyről a kocsihoz hasonlóan „az annak felvételét korlátozó megbízatásának fennállásáig” lemondott. A Fidesz az írta a lapnak, ez a megbízás maga a képviselőség, a parlamenti képviselői munka összeegyeztethetetlen gazdasági tisztséggel, ezért a képviselő keresőfoglalkozást nem folytathat és egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat el.

A 24 egy decemberi közgyűlési határozatból azonban kiderítette, hogy sikerült megtalálni a módját, hogy Szatmárynak mégis jusson pénz:

a tiszteletdíj helyett (...) maximum a tiszteletdíj bruttó havi összege és az az után a Pénztár által fizetendő adó és járulékteher keretösszegét figyelembe véve a Pénztár az Igazgatótanács elnöke javára, kérésére köthet (...) személybiztosítási szerződést, melynek időarányos havi díját, adó és járulék vonzatát (...) a pénztár fizeti meg.

Ez azt jelenti, hogy

Szatmáry ugyan nem vehetné fel a havi 1 milliós tiszteletdíját, helyette a pénztárnak lehetősége van a javára ugyanekkora értékben (plusz adó és járulék) biztosítást kötni.

Ugyanezen a közgyűlésen a képviselőt beválasztották az MKB másik pénztárának, az MKB Nyugdíjpénztárnak az igazgatótanácsába is, ahol szintén azonnal az elnöki pozícióig jutott, és

gyakorlatilag lemásolták az egészségpénztári "tiszteletdíj helyett biztosítás"-forgatókönyvet.

2017. november 1-jétől aztán felemelték a nyugdíjpénztárnál a Szatmáryt megillető biztosítás összegét havi 1,5 millió forintra, emellett a nyugdíjpénztár évente maximum 2 millió forint értékben állja Szatmáry utazásait, szállását, parkolási díját, taxizását, reprezentációs kiadásait. A két pénztár által finanszírozott juttatásoknak nyoma sincs Szatmáry Kristóf vagyonnyilatkozatában, azt pedig ennyiből nem lehet megmondani, hogy a pénztárak által Szatmáry nevére fizetett összeghez a politikus mikor és hogyan tud hozzájutni.

A Fidesz szerit rágalom, de nem cáfol A Fidesz a 24 cikkének publikálása után közleményt adott ki az ügyben. Ebben Szatmáry Kristóf azt állítja, feladatait társadalmi megbízatásban látja el, tevékenységéért – a hatályos jogszabályok szerint - jövedelem nem illetheti meg. "Kizárólag a pénztárak által fizetett (SZJA törvény 70. § (1) bekezdés c) pontja értelmében) egyes meghatározott juttatásnak minősülő személybiztosításokkal rendelkezem, a kötvények, illetve azok pontos értéke a vagyonnyilatkozatomban szerepel" - írja a képviselő ezzel elismerve, hogy személybiztosítással valóban rendelkezik. A közlemény szerint a 24.hu által hivatkozott közgyűlési, illetve küldöttközgyűlési jegyzőkönyvekben szereplő juttatások költségtérítés esetében csupán keret jelleggel, a lehetséges felső korlátokat határozzák meg a mindenkori vezető tisztségviselők javadalmazásában, ezért a közgyűlések által jóváhagyott juttatások a valós kifizetésekkel nem mutatnak egyezést.

(Borítókép: Szatmáry Kristóf érkezik a Fidesz-KDNP frakciószövetség kihelyezett tanácskozására Visegrádon 2017. február 15-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)