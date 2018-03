2008 óta a legjobb napját zárta a New York-i tőzsde

Rég nem pörgött annyira tőzsde a Wall Streeten, mint hétfőn, a Dow Jones részvényindex 670 pontot nőtt egy nap alatt, amire tíz éve nem volt példa. A Fox News szerint leginkább azzal magyarázható a nagy növekedés, hogy a befektetők arra spekulálnak, hogy a kínai és az amerikai kormány meg tud majd állapodni az egymással való kereskedelemről, így végül nem éleződik ki a két ország között a kereskedelmi háború.

Donald Trump március elsején jelentette be, hogy kormánya 25 és 10 százalékos vámot vezet be az acél és az alumínium importjára, pár napja pedig más kínai import termékekre is védővámot jelentett be az amerikai elnök. Mindezekkel a lépéseivel sikerült nemzetközi botrányt keltenie és megakasztani az amerikai tőzsde több mint egy éves szárnyalását.

Trump pénzügyminisztere, a valaha Wall Street-i befektetési bankárként dolgozó Steven Mnuchin viszont hétfőn arról beszélt a Fox News televízióban, hogy eredményes tárgyalásokat folytatnak a kínai kormánnyal és szerinte sikerül majd megállapodni és elkerülni a kereskedelmi háborút. Ez a kijelentése adhatott reményt a tőzsdei befektetőknek.

Mnuchin amúgy az egyetlen olyan tagja a kormánynak, aki nem híve az agresszív gazdasági nacionalizmusnak. Trump korábbi gazdasági főtanácsadója, a szintén a Wall Street-ről érkező Gary Cohen például pont az importvámok bevezetése miatt mondott fel Trumpnál.