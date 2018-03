Épülhet az új Tisza-híd

A kormány jóváhagyta, hogy az új Tisza-híddal együtt megépülhessen a Szolnokot északról elkerülő, az M4-es autópálya egy szakaszának számító, Abony–Törökszentmiklós közötti kétszer kétsávos útszakasz, mintegy 25 km hosszan, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány arra is felhatalmazást adott, hogy indulhat a Törökszentmiklós–Püspökladány–Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítése is, és utóbbihoz 8,4 milliárd forintnyi forrást el is elkülönített a következő évek büdzséjéből, írta a Portfolio.hu.

Fotó: Mészáros János Az épülő Tisza-híd egyik pillérét betonozzák az épülő M4-es autópálya nyomvonalán Tiszapüspöki határában 2014. december 18-án.

A Tiszapüspökinél megépülő Tisza-híddal 2015-ig az Abony–Fegyvernek közötti M4-es autópálya-szakaszon is számoltak már, így meg is épültek a hídpillérek, de a beruházást 2015 tavaszán leállították.

A félbehagyott M4-es a Simicska–Orbán-szakítás amolyan fura emlékműve lett. A kormány a szakítás előtt még védte az indokolatlanul drágának tűnő beruházást, a G-nap után viszont Lázár János már arról beszélt, a kabinet gyanúsnak tartja, hogy az Alföldön miért kerül négymilliárd forintba egy kilométer autópálya.

Most tehát az történik majd, hogy a szolnoki északi elkerülőhöz a tiszapüspöki hidat tényleg megépítik a már felállított torzókra, de mivel az EU nem ad pénzt, így a projekt költségszintje és műszaki tartalma csökken, a nyomvonal pedig a híd után nem Fegyvernek felé, hanem kissé délebbre, Törökszentmiklós felé kanyarodik el. Majd onnan a most előkészítendő útszakasz Püspökladány és Berettyóújfalu felé halad tovább.