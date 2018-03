Külföldről nyilatkozott a csengeri örökösnő

Saját bevallása szerint Svájcból nyilatkozott a Kósa Lajosra 1300 milliárd forintot bízó csengeri nő, Szabó Gáborné a Független Hírügynökségnek. Azt állítja, hogy a betegségét kezelteti, és közben az örökséggel kapcsolatos ügyeket intézi, sőt konkrétan 30-60 napon belül meg is lesznek azok az iratok, ami alapján hozzájut majd az 1300 milliárd forinthoz, de szerinte még ennél is több pénzt kaphat valójában.

Fotó: Csenger város facebook oldala

Ennek ellenére egy ezzel teljesen ellentétes kijelentést is tesz az interjú során, mikor arról beszél, hogy "a bank és semmilyen vállalat nem fog arról közleményt kiadni, hogy neki mije van és mije nincsen, mert az a tényállás, hogy neki semmilyen külföldi érdekeltsége nincsen." Azt mondja, ezért azért akarja elmondani, mert "ha Magyarországon tudni fogják, hogy rendelkeznek az összeg fölött, a gyermekei és ő maga is életveszélyben lesznek".

Állítása szerint Kósa Lajos már 2012 októberétől kezdve azt mondta nekik, hogy ha ezt valakivel tudatják, onnan kezdve a gyermekeiket is elrabolhatják.

"Ezért aztán jó, ha csak nagyon szűk körben tudatosodik az emberekben, hogy ilyen vagyonnal rendelkezünk"

- mondta az 1300 milliárdos örökségről, ami keresztbe kasul járta a magyar médiát az elmúlt hetekben.

Azt is elmondja, hogy Kósával úgy került kapcsolatba, hogy a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül szerette volna megvásárolni egy hotel részvényeit, de nem tudta megvenni, mert nem állt rendelkezésére a pénz. "Közben a hotel csődbe ment, és nagyon sokáig pereskedtünk a Magyar Fejlesztési Bankkal. Ebben kértem Kósa Lajostól segítséget, kerestem meg őt Orendi Mihályon keresztül" - mondta.

A hotelt meg akarta venni egy osztrák üzletember is, de a bank nem adta el neki, hanem inkább vele kereskedett. "Végül százmillió forintban egyeztünk ki a bíróságon, nekem ezt a százmilliót meg kellett volna fizetnem, de nem volt rá keretem, a mai napig sincs. Ebben kértem a segítségét, így ismerkedtem meg vele" - mondta.

Szabóné szerint a pénz sok keserűséget okozott neki, a férje meghalt, amit szerinte Kósa Lajosnak is köszönhet. "Meg a rengeteg hamisítványnak, amit kitesznek az internetre, meg e-mailekről, amit levesznek az én levelezésemből" - mondta.

Azt mondta Kósa 2016 februárjában volt vele külföldön, 2017 elején pedig járt nála Csengeren, a külföldi utazást Kósa korábban tagadta. A Kósa feleségének, Porkoláb Gyöngyikének adni tervezett 2,5 millió euró körüli ajándékról a nő azt mondta, Kósa Lajos felajánlotta, mindenben segít, abban is, hogy a családja és ő biztonságban legyenek, és ezért gondolta azt, hogy ezt valamilyen formában viszonozni kell. "Én ezzel viszonoztam. A két és félmillió euróval" - mondta.

Állítása szerint ezt az összeget nem Kósa kérte, csak elfogadta.

Ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy már nem akar pénzt adni senkinek, és most Svájcban ezeknek a szerződéseknek a felbontását is intézi többek között. Azt is elmondta, hogy Kósa aláírt egy titoktartási szerződést Svájcban, ami alapján egymillió svájci frankra büntethetik, ha bármit elmond az ügyletről. De ezen kívül állítása szerint Kósa még "sok mindent aláírt, amit svájci közjegyző hitelesített".

Arról, hogy miért volt nála házkutatás, annyit árult el, hogy egy útépítő cég, a Kiskun tender küldött kölcsönkért pénzt a számlájára, de erről nem akar beszélni. Azt állítja, hogy ő nem csapott be senkit, sokáig ő segített embereknek, de aztán az utóbbi két évben voltak, akik pármillió forinttal kisegítették, mert már neki volt szüksége segítségre.

Szabó Gáborné ügyvédje hétfőn azt mondta, hogy Kósa Lajos állításával szemben nincs eljárás a csengeri asszony ellen. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy az ügyfelét szerdán kihallgatná a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Helmeczy elmondása szerint a nő „egészségügyi okok miatt” utazott el még azelőtt, hogy megkapta az idézést az NNI-től, de amint visszatér Magyarországra, a hatóságok rendelkezésére áll majd. Helmeczy a 444-nek most azt is elmondta, hogy