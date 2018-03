4,3 milliárd dollárnyi ruhát nem tud eladni a H&M, bezuhantak a részvényeik

4,3 milliárd dollár értékű eladatlan ruha áll a H&M raktáraiban, a hír hatására pedig a svéd ruhaipari multi részvényei esni kezdtek, legutoljára 2005-ben értek ilyen keveset – írja a Bloomberg.

A H&M 2018 elejére egyébként sem számított jó eredményekre, de még ezeket a várakozásokat is alulmúlta a cég teljesítménye, aminek részben az az oka, hogy a szokatlanul meleg január, majd szokatlanul hideg február Európában rosszat tett a forgalmuknak.

A cég vezérigazgatója, Karl-Johan Persson azt mondta, bár a cég kicsit felülbecsülte a várható keresletet tavaly, arra számít, hogy a forgalom nőni fog a második félévben. A terv szerint 2019-ben az forgalomarányosan 14-ről 12 százalékra fogják csökkenteni a készleteiket. A cég ezen kívül egy új márka bevezetésére készül, valamint három automatizált logisztikai központot is beindítanak, hogy gyorsítsák a kiszállításaikat.

A cég tartja a 25 százalékos növekedési irányszámát az eladásait illetően, bár az első negyedévben az online eladásaik csak 20 százalékkal, a bevételeik pedig csak 15 százalékkal nőttek. Persson szerint 2020-ra jó eséllyel minden piacukon bevezetik az online rendelési lehetőséget: ebben a hónapban Indiában is elérhetőek lettek online, és az Alibaba Tsmall szolgáltatásán keresztül Kínában is. Idén a tervezett új márka mellett nem akarnak másikat piacra dobni, de 2019-ben elképzelhető ilyesmi is.

