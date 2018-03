Sorra nyeri a közbeszerzéseket a Mészáros Lőrinc cégeivel együtt mozgó osztrák cég

60 milliárd forinti körüli értékben nyerhetett állami út- és vasútépítési munkákat egy ismeretlen, alig húsz alkalmazottal működő cég, aminek osztrák tulajdonos cége egy bécsi ügyvéd nevére van írva - írja a G7.hu. A Belfry cégek a Strabag állandó partnereiként nyerik sorra a magyar közbeszerzéseket, a cég hirtelen jött sikerei az építőiparban régóta tevékenykedőket is meglepik.

A cég valóságos gazdasági csodát valósít meg, hiszen egy alkalmazottjára két és fél milliárd forint állami megrendelés jut. A cég sikereinek útját Aczél Tamás egyengeti, aki a korábban az M4-Alstom-ügyben emlegetett Aczél Zoltán édesapja.

Az osztrák ügyvéd magyarországi cégei közös céget hoztak létre a Duna Aszfalttal Horvátországban, Mészáros Lőrinc felcsúti és eszéki futballcsapatának is kiemelt támogatói, és a fellelhető adatok szerint kizárólag Mészáros Lőrinchez köthető alvállalkozókkal dolgoznak. A Belfry szerint az ügyvéd a valódi tulajdonosuk, aki nem strómanja senkinek sem.

A cég a G7.hu kérdésére azt mondta, az általuk végzett munka értéke jelentősen eltér a 60 milliárdos becsléstől, de azt nem árulták el, hogy több vagy kevesebb. A munkatársak számáról azt mondták, hogy az is jóval több, mint amennyi a hivatalos számokból kijön, de erről se mondtak semmit bővebben. Azt is elmondták, hogy a Strabagon kívül is számos más vállalkozással dolgoznak együtt, de egyet sem neveztek meg.