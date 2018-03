316 forinttal kéne emelnie a kormánynak egy doboz cigi árát az EU-s szabály szerint

A Napi.hu számításai szerint átlagosan 316 forinttal kéne drágítania a kormánynak egy doboz cigaretta árát az uniós rendelet alapján, de valószínűleg erre a választások előtt már nem fog sor kerülni.

2018 januárjától elvileg minden uniós tagországban meg kell felelnie annak a 2011-es tanácsi rendeletnek, ami a cigaretta jövedéki adóját szabályozza. A rendelet alkalmazása alól nyolc ország, köztük Magyarország is átmeneti felmentést kapott, de most már alkalmazni kéne a szabályt. Ez pedig áremelést jelentene.

Mi ez a szabály? Az uniós jogszabály szerint a jövedéki adó mértékének el kell érnie a cigaretta súlyozott átlagárának legalább 60 százalékát, és minimum 90 eurót. Ha azonban egy országban ezer szálanként legalább 115 eurót szednek be ezen a jogcímen, akkor nem kell teljesíteni a 60 százalékos kritériumot.

Magyarországon 54 753 forintot kell fizetni ezer darab cigarettáért átlagosan, tehát 1095 forint a súlyozott átlagár. A jövedéki adó azonban ennek csak 54,6 százalékát teszi ki. Ebből az ezerszálas átlagárból

mintegy 29 850 forintot tesz ki a jövedéki adó, és 11 640 forintot az áfa.

A maradék a dohánycégeké, az ellátóé és a trafikoké, ami körülbelül 13 220 forint, vagyis 24,2 százalék.

Ha a jövedéki adó emelkedik, akkor nő a súlyozott átlagár is, és az sem valószínű, hogy a piaci szereplők a 13 220 forintnál kevesebbel is beérnék. Az egészen pedig ott van a világverő mértékű, 27 százalékos magyarországi áfa.

A Napi.hu számításai szerint a cigaretta árát 70 570 forintra kellene növelni ezer szálanként, amelyből így 42 343 forintot tenne ki a jövedéki adó és 15 000 forintot az áfa.

Ez dobozonként 1411 forintot jelentene.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a lappal korábban közölte, hogy nem tervez további adóemelést, de azt is elmondták, hogy még korai a kérdéssel foglalkozni. A lap most újra rákérdezett az NGM-nél és az Európai Bizottságnál is, de nem kaptak érdemi válaszokat. A rendeletet nem teljesítő országokkal az EU kötelezettségszegési eljárást indíthat, és elvileg pár napon belül derülhet ki, hogy Magyarországgal szemben indítanak-e ilyesmit.