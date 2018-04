Egy amerikai cég hotelvásárlását hiúsította meg a kormány

Egy tavaly karácsonykor, sebtében hozott kormányrendelet elővásárlási jogot biztosított az államnak a világörökségi területeken lévő ingatlanoknál, és ezzel belenyúlt a kormány egy budapesti szálloda adás-vételébe - írja a G7 portál.

A rendelet értelmében, ha valakinek ingatlanja van világörökségi a területeken, és el akarja adni, jeleznie kell ezt az államnak, aminek nyolc napja van eldönteni, akar-e élni az elővásárlással. Több mint ötven ingatlan esetében élhet az állam elővásárlási jogával, így kerülhet állami tulajdonba a Malév egykori budapesti székháza is a Széchenyi téren, a Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel mögött, amit a francia Accor-hotellánc üzemeltet.

Tavaly év végén derült ki, hogy a franciák egy amerikai befektetési alapnak szeretnék eladni a hotelt, még az Európai Bizottságnak is áldását kellett kérni az adás-vételhez, amit a brüsszeli testület idén január 4-én meg is adott.

A G7 úgy tudja, a vevő, a Starwood Capital Group az egykori Malév-székházat is kinézte magának, mert a szálloda csak ebben az irányban bővíthető. Hivatalosan egy projektcég, a SOF-11 SB Topco Kft. vette volna meg a székházat, a cég ügyvezetője Nicholas Mark Chadwick, aki a Starwood Capital Group menedzsere is egyben. Be is került a tulajdoni lapra a SOF-11 vásárlási szándéka, de a kormányrendelet miatt ezt törölték, és az állam elővásárlási joga került a helyére - írta a G7.

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter idén január 18-án jelezte, hogy az állam élni fog az elővásárlási jogával és 8,2 millió euróért, azaz több mint 2,5 milliárd forintért megveszi az ingatlant, ami az Atrium Estate Kft., az ingatlan üzemeltetésére alakult projektcég tulajdonában van, 675 millió forintos áron számontartva. Az Atrium 2015-ben vette meg az ingatlant, a cégnek 50 százalékban az MTVA volt vezérigazgató-helyettese, Závodszky Zoltán tulajdona, míg a cég másik felének tulajdonosa egy hongkongi vállalat, a Synergonomy Holding Ltd. A hongkongi cégadatbázis szerint a cég végső tulajdonosa egy belize-i offshore cég, a Matador SA. Tehát ha az állam megveszi az ingatlant, akkor egy kormányközeli üzletember és egy offshore cég számlájára kerül a pénz.

Az Accor magyar leánycége megerősítette, hogy az Accor értékesítené a Sofitel épületét az amerikai befektetőnek. A tranzakciótól nem álltak el, de az ügylet határidejét június 1-ig tolták ki.

(Borítókép: A Sofitel épülete a Google Street View képén)