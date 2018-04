Simicskáékat jogtalanul zárták ki, de pénzt azért nem kapnak

A Közbeszerzési Döntőbizottság kimondta, hogy a Közgépet jogellenesen zárta ki a a BKK egy XXIII. kerületi felújítási tenderből – vette észre a Napi.hu a KDB határozatát. Sokra nem megy a döntéssel a cégtulajdonos Simicska Lajos, mivel a BKK-nak még bírságot sem kell fizetnie.

Alacsony árral sem tudtak nyerni

A közbeszerzési kiírás 2014 decemberében jelent meg, a BKK-nál az ár volt a leghangsúlyosabb szempont, (90-szer nagyobb súllyal esett latba, mint a tervezett 20 hónapos kivitelezési határidő). A felhívásra négy ajánlat érkezett: a Közgép 430 millióért, az A-Híd Zrt.-Strabag-MML Kft. konzorcium 668 millióért, a Colas Hungária Zrt. 679 millióért, míg a Swietelsky Magyarország Kft. 775 millióért vállalta volna a munkát.

A BKK az Utiber Közúti Beruházó Kft.-vel megvizsgáltatta a beérkezett ajánlatokat és rendben lévőnek találta azokat. Viszont ezután a BKK még a BKK Közút Zrt.- is felkérte, hogy vizsgálja felül a rendelkezésre álló mérnökárat, állapítsa meg az akkori piaci viszonyoknak megfelelő becsült értéket. Kérte, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevőt és indokolásait figyelembe véve állapítsa meg, hogy az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz-e, illetve összeegyeztethető-e a gazdasági ésszerűséggel?

Valami baj mindig volt

Ennek az lett az eredménye, hogy mivel a második szakértő 664 millió forintot hozott ki mérnökárként, a Közgép ajánlatát kirívóan alacsonynak minősítették. Így a BKK az A-Híd Zrt.-Strabag-MML Kft. csapatot nevezte meg győztesnek, a Közgép pedig a KDB-hez fordult jogorvoslatért.

A Döntőbizottság 2015. júliusában megsemmisítette a BKK döntését, így a BKK újra értékelte az ajánlatokat, és ezúttal hamis adatszolgáltatással vádolta meg a Közgépet. Ezt jóváhagyta a KDB is, viszont a bíróság nem, így azt újra kellett tárgyalni. A KDB 2016 áprilisban furcsa döntést hozott: a határozatban az szerepelt, hogy megsemmisítette a BKK eljárást lezáró döntését, majd ezt pár nap múlva kijavította az ellenkezőjére, a BKK pedig 2016 május 18-án leszerződött az A-Híd Zrt.-Strabag-MML Kft. konzorciummal.

Simicskáék ebbe nem nyugodtak bele, keresetlevelet nyújtottak be a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, amely megsemmisítette a döntőbizottság ítéletét és új eljárásra kötelezte azt. A KDB ez ellen felülvizsgálatot kért a Kúriától, de az jóvá hagyta a fehérvári bíróság ítéletét. A per iratai idén február közepén visszakerültek a KDB-hez, az március végén határozott úgy, hogy jogtalan volt a Közgép cégének kizárása. De ezzel a Közgép sokat nem nyert, az ítélet szerint csak a Közbeszerzési Hatóságnak kell 1,2 millió forint igazgatási szolgáltatási díjat utalnia a cégnek.

Egy hasonló ügy segítségével úszta meg a bírságot a BKK

Az eljárás lezáró döntést azért nem tudta megsemmisíteni a döntőbizottság, mert a szerződést már megkötötte a nyertessel a BKK, de ettől még a BKK kaphatott volna egy combosabb bírságot az eset miatt. Hogy miért nem kapott, az is érdekes: a határozat szerint "a 2015. szeptember 2-án módosított eljárást lezáró döntés időpontjában a kérelmező már kizáró ok hatálya alatt állt, mely okból az ajánlatkérő (a BKK) a kérelmező ajánlatának érvénytelenségéről jogszerűen döntött, erre figyelemmel a további érvénytelenségi ok, az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás jogsértő vizsgálata, nem tekinthető súlyos jogsértésnek."

Az itt említett kizáró ok a hírhedt Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő eset, amikor Simicska cégét szintén úgy zárták ki az eljárásból egy látványosan mondvacsinált, adathamisításra vonatkozó váddal, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adta a pályázók közül. Ezután a céget 3 évre eltiltották az indulástól, de ez is elbukott később a bíróságon.

(Borítókép: A Közgép teherautói a hárosi Duna-híd próbaterhelésén 2013. június 4-én. - fotó: Illyés Tibor / MTI)