7-18 millió forintos rendkívüli bónusz landolt Lázár embereinél

A Miniszterelnökség dolgozói megfeleltek Lázár János elvárásainak, és iszonyatos tempóban szórták ki az uniós pénzt tavaly. A 2014-2020-as uniós támogatási időszak pénzeiból már 2488 milliárd forintot odaadtak valakiknek még a választások előtt, amivel bőven meghaladták a kormány által minimálisan elvárt 2064 milliárdot, de némileg elmaradt a 100 százalékos tervtől, a 2700 milliárdtól.

Mindenesetre így jár uniós támogatások kifizetésén munkálkodó dolgozóknak a Lázárék által beígért óriásbónusz, két évnyi fizetésüket kapták meg így nagyjából. A 24.hu információ alapján átlagosan havi 350 ezer forint juttatásról és nagyjából 3 ezer érintett bürokratáról van szó, ami a maximális, 24 havi bérnek megfelelő bónusz alapján

fejenként 8,4 millió forintos, összesen több mint 25 milliárd forintos ajándékot jelent a szerencséseknek.

Korábban még a Blikk saccolgatta, hogy egy helyettes államtitkárhoz így most 18 millió forint kerülhet, valamilyen nagyon alacsony beosztásban dolgozó, havi 300 ezer forintot kereső bürokrata is 7,2 millió forintos különleges díjazást tehet most zsebre. A Portfolio.hu pedig nem olyan rég arról írt, hogy olyan dolgozók is simán megkapják a bónuszt, akiknek soha semmi közük nem volt uniós kifizetéshez. A miniszterelnökségi dolgozók negyedmilliós karácsonyi jutalma egyébként ettől teljesen független volt.

A lap még arról ír, hogy a bónuszt is uniós pénzből fizethették Lázárék, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Programból (KÖFOP) kanyarítottak ki erre egy adag pénzt.

A félreértések elkerülése végett: itt tényleg azt díjazták, hogy minél gyorsabban osszák ki valahogy a rengeteg uniós támogatást. Ez azért különösen fájó, mert eddig borzalmasan használtuk fel az uniós pénzeinket, legalábbis a 2007-2013 ciklus összes támogatását vizsgálva még az MNB is pontosan erre jutott. Egyszerűen

Semmit nem változtatott az érintett cégek termelékenységén, Eltűnt ez pénz

anélkül, hogy egy szemernyit is ügyesebbek lettek volna tőle a támogatott cégeink. Meglepő lenne, ha az azóta tovább fokozott pénzosztási gyorsaság valamiért több ésszel párosult volna, persze itt is csak évek múlva lehet majd megmérni a bőkezűen díjazott bürokratáink munkájának valódi eredményét.