480 milliós tanácsadás: az államtitkár barátjáéké a gigatender

Tavaly augusztusban óriási közbeszerzést zárt le az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi): a 480 millió forintos pályázat szakértői tanácsadásról és szolgáltatásnyújtásról szólt. A tanácsokat uniós pénzek, pontosabban a 2014-2020 közti EFOP-pénzek kiosztásához várták. Ezt némi meglepetésre egy fura hármas konzorcium nyerte el.

Bolond, aki nem közbeszerzési tanácsadónak ment

Az első két, kiugróan rossz hírű vállalat szinte már régi ismerősünk. Az egyik az aktuális közbeszerzési szupersztárunk, maga az Ész-ker, ami egyéb parádés megoldások mellett fontos szerepet töltött be az Elios korrupciógyanús milliárdjainak behúzásánál, róluk például itt írtunk bővebben. A vállalat egyébként több ponton kötődik Tiborcz Istvánhoz.

A másik az állam szintén sokszor korrupciógyanúba keveredő kedvence, a hírhedt Provital, a fideszes közbeszerzési piac korábbi koronázatlan királyai. Ők egyébként Mészáros Lőrinc szupercsapatához tartoznak közvetlenül.

Úgy tűnik, legutóbb az OLAF is eredményesen nyomozott utánuk: az például biztosan nem tetszett nekik, hogy korábbi tulajdonosuk, Homolya Róbert mostani államtitkár a világ legrégebbi trükkjével a döntéshozatalt és az ellenőrzést is befolyásolhatta pár milliárdnyi közbeszerzésüknél.

A kakukktojás se akkora kakukktojás

A harmadik nyertes viszont teljesen kilógott: a Csendes Consulting. A 2015-ben alapított, akkor 12 fős, kisebb cég hamar kilőtt a magyar közbeszerzési piacon, de az árbevétele sose érte el 400 milliót se. Az egyetlen tulajdonos, Csendes Richárd korábban is dolgozott tanácsadóként kisvárosoknak kisebb közbeszerzéseknél, az akadémiának vagy az államkincstárnak, de az nagyon meglepő volt, hogy legnagyobbak hirtelen bevették a munkaóránként nettó 16 ezer forintot fizető emmis közbeszerzési szakértésbe.

Piaci feladatokra egy nagyon képzett, tapasztalt szenior tanácsadót simán foglalkoztatnak óránként nettó 16 ezer forintos áron. A legmenőbb, Big4 tanácsadócég ékkövei, a partnerek bőven kiszámlázhatnak 50-100 ezer forintot is nálunk óránként a személyes munkájukért. De ide biztosan nem fog kelleni őrületes tudás: a leírás szerint várhatóan elég standard feladat lesz az egész, 4 ezer kisebb, közbeszerzési értékhatárt el nem érő közbeszerzést kell kitenni majd. Az ilyesmihez jellemzően egyetemi szintű alaptudás sem kell feltétlenül.

A külső szemlélő számára egyetlen különleges képesség tűnhet csak fel Csendes Richárdban, mégpedig az, hogy ő lett az Emmi friss helyettes államtitkárának Illés Boglárkának a barátja. Illés Boglárka a Fidelitas szárnyain szállt be villámkarrierrel az államigazgatásba, 2014-ben végzett jogászként az Eltén, utána ment is a Miniszterelnökségbe, aztán az Államkincstárhoz osztályvezetőnek, 2016 végén pedig helyettes államtitkár lett az Emmiben.

Illés korábban is híres emberrel járt, Palotai Dániellel, az MNB igazgatójával, Csendessel való kapcsolata viszont 2016-tól kezdődhetett. Legalábbis onnantól kezdték el a semmiből vadul lájkolgatni egymás képeit a Facebookon, Illés álarcban bár és név nélkül, de kitette már azt is, hogy idén a jogászbálra is párban mentek.

Fotó: Instagram

„A közbeszerzési piacon a megbízások a bizalmon alapszanak” – vallja Csendes Richárd a közbeszerzési tanácsadócégének honlapján. Ha a hirtelen irányába megnövekedő bizalom a barátnője pozíciójából fakad, az viszont még most is törvénytelen. Csendes azt is írja magáról céges bemutatkozásában, hogy már a néhány fős cége vezérigazgatójaként is a feladata elsősorban az új ügyfelek megszerzése és a stratégia kapcsolattartás.

Hasonló összeférhetetlenség derült ki idén Szele-Király Andreáról, a FM egyik helyettes államtitkáráról is, akinek férje az FM alá tartozó nemzeti parktól nyert el megbízásokat. Szele-Király cikkünk megjelenése után nem sokkal le is mondott.

Egy egész hadsereg kell Balogéknak, drágán Maga a közbeszerzés is elég furcsa volt. Egy ilyen nagyértékű tendernél nyílt eljárást kell hirdetni, azonban az elérhető adatok alapján csak három ajánlat érkezett, ezen nyertek az ismerős arcok, a másik két pályázatot nem ismerjük. Cserébe viszont a győztesek sem tudják maguktól ellátni a feladatot, boldog-boldogtalant bevették alvállalkozóként, például Csendes korábbi munkahelyét, a Tricsók Zrt-t. vagy az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.-t, a KÖKI-Innováció Kft.-t, az ODC Open Doors Consulting Kft-t és a Tender Innováció Zrt.-t is. Ahogy azt sem árt hangsúlyozni, hogy mintha kissé kevéssé sikerült volna a verseny: a nettó 16 ezer forint/órás szakértői ár magasnak mondható. Egy ember teljes, 40 órás munkahéttel számolva így legalább nettó 2,56 milliót fog leakasztani az államtól havonta a projekt keretében.

A Csendes Consulting váratlan sikere azért extrán furcsa, mert pont a pályázat kiírása előtt került be a friss cég először az országos hírekbe. Akkor is talán a lehető legrosszabb színben: ők tudtak összehozni ugyanis egy olyan autóbeszerzést, aminél az univerzum összes típusa közül csak kizárólag egyfajta felelt volna meg a centiméterre kimért feltételeknek. Cikkünk után egyébként azt a közbeszerzést inkább teljesen lefújta a kiíró. A fura együttállásról megkérdeztük az Emmit is, de semmit nem akartak válaszolni a kérdéseinkre.

Borítókép: Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár beszédet mond a Mol Mester-M díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2018. március 5-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI.