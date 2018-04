Februárban is bővült az építőipar

Februárban az építőipari termelés volumene 26 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, a kiugró januári 43,2 százalék után - ez látszik a KSH legfrissebb adataiból. A januárihoz mérten viszont 5 százalékkal csökkent az építőipar termelése a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított index szerint.

A szektort még mindig az útépítéseket, vasútfelújításokat és hasonló projekteket magába foglaló "egyéb építmények" kategóriája húzza, ezeknél 40,1 százalékkal nőtt a termelés. De azért a házakat, lakóingatlanokat és hasonlókat is magába foglaló "épületek" kategóriában is bővült a termelés, egész pontosan 19,8 százalékkal .

Az év első két hónapjában az építőipari termelés 33,5 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva. Ez alapján Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az idén legalább 15-20 százalékos növekedésre lehet számítani az épület- és lakásépítések dinamikájától függően.

Balogh László ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy egyre égetőbbé válik a lakásépítéseket érzékenyen érintő áfakérdés. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis csak a 2019 végig elkészült lakásokra vonatkozik a kedvezményes, 5 százalékos áfa. Márpedig több lakásfejlesztő a kapacitáshiány miatt kénytelen volt már most átütemezni a kivitelezést és több átadás 2020 utánra csúszhat, ami - ha érvényben maradnak a mostani szabályok - a vevők számára több mint 20 százalékos áremelkedést jelenthet. A lakásépítési kedvet is befolyásolja az áfa körüli bizonytalanság, erre utal, hogy februárban az épületépítésekre vonatkozó új szerződések 46 százalékkal esett vissza éves szinten.