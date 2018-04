Személyre szabottnak látszó tenderen szerez be jegyautomatákat a MÁV

A MÁV nagyon furcsa közbeszerzéssel ötszörözi meg jegykiadó automatái számát – írja a G7.hu. A MÁV Start a februári kiírás szerint 375 berendezést biztosan vesz, és további 110-re opciót tart fenn. A bővítését 4,7 milliárd forintnyi uniós pénzből finanszírozzák, ebből a korábbi tapasztalatok alapján elvileg mind a 485 berendezésnek ki kellene jönnie, a MÁV úgy kalkulál, jövő nyáron már üzembe is állnak.

A tender viszont tartalmaz érdekességeket a lap beszámolója szerint. A pályáztatással kapcsolatban konfliktus is volt, az egyik ajánlattevő előzetes vitarendezést kezdeményezett, és sok kérdést kapott MÁV a műszaki feltételek miatt is, ugyanis több olyan technikai elvárást megfogalmaztak a kírásban, amit a jelenleg már meglévő 110 gépük teljesít, más készülékek azonban nem feltétlenül – mondták a lapnak iparági források. Ráadásul a furcsa technikai feltételek használhatóság szempontjából nem is mindig jelentenek különbséget, egyszerűen mert más elven működnek a gépek.

Ezek a feltételek az Aquisnak kedveznek, amely a MÁV eddigi hasonló tenderét is elnyerte még 2012-ben, ekkor (majd két évvel később újra) a gépek darabját 8,3 millióért szállították le. Az akkor nyertes céget, az Aquis Informatikai Zrt-t azóta átnevezték, jelenleg pedig felszámolás alatt áll, de a készülékeket már 6 éve is az az Aquis Innovo tervezte, illetve gyártotta, amely a mostani közbeszerzésen is elindult. A két vállalat pedig ugyanahhoz az üzleti körhöz tartozik.

Ráadásul a tenderen csak olyan szereplőket engedett pályázni a kiírás, amelyek ennél nem régebben legalább 100 ilyen berendezést leszállítottak egy szerződés keretében. Ez is az Aquisra szabott feltételnek tűnik, hiszen ők 2012 végén kötöttek szerződést a MÁV-val 110 készülékre. A cikk szerint az Aquis egy korábbi vezetője, Velősy György jelenleg a MÁV-Startnak épp azon a részlegén, a rendszermenedzsment osztályon dolgozik, amely vélhetően a közbeszerzést is előkészítette.

A G7 a furcsaságok miatt a MÁV-ot és az Aquist is megkereste. A vasúttársaságnál azt írták kérdéseinkre, hogy ők végig a közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi szabályainak maradéktalan betartásával jártak és járnak el. Az Aquisban érdekelt Takács Imre közölte, hogy szerinte a feltételek nem személyre szabottak, és hogy Velősy tavalyi felmondását követően nem tudta, hogy hova megy korábbi alkalmazottja. Ez csak hetekkel később derült ki számára, és már akkor sejtette, hogy a jövőben ez adhat muníciót a konkurenciának – reagált.