Hárommilliárdos számlagyár mögött álló bűnözőket fogtak el

Őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói annak a bűnszervezetnek a vezetőit és tagjait, amely több mint hárommilliárd forintról állított ki fiktív számlákat - közölte a NAV kedden az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a megalapozott gyanú szerint a számlagyárat három férfi koordinálta, a bűncselekményben részt vett a szervezet egyik vezetőjének felesége és sógora is, valamint egy testvérpár cége is fogadott be hamis iratokat.

A fiktív számlák áfatartalmával különböző cégek csökkentették fizetendő adójukat. A jellemzően reklámtevékenységről szóló számlák alapján közel hétszázmillió forint áfát helyeztek jogosulatlanul levonásba, amelynek megtérülésére a NAV pénzügyi nyomozói ingatlanokat, bankszámlákat, járműveket és törzsbetétet vAettek zár alá.

A bűnszervezet három vezetőjét és nyolc társukat őrizetbe vették, még további négy személyt gyanúsítottként hallgattak ki. A harmadik vezetőt az autópályán kapcsolták le, mert a helyszíni intézkedések alatt Romániából hazaindult. A közlemény szerint a NAV mintegy harminc helyszínen foglalt le bizonyítékokat, mentett le adatokat és állított elő gyanúsítottakat. A bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás esetén akár húsz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.