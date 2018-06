Megint népszerű lett a bulgáriai és egyiptomi nyaralás

Az előfoglalási adatok alapján idén is horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbb külföldi utazási célországok, de visszaküzdötték magukat az élboly közelébe az egyiptomi vendéglátók is, és Bulgária és népszerűbb lett – tájékoztatta a Világgazdaságot Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) alelnöke.

Az utazási irodáknál befizetők átlagosan egy hetet töltenek tengerparton, kulturális körutazásra pedig 10-12 napot szánnak. Egy egyhetes, charterjárattal elérhető tengerparti nyaralás átlagosan 150-250 ezer forintba kerül, az ötcsillagos, all inclusive ellátással kínált törökországi nyaralásokat 300 ezer forinttól kezdődően lehet eladni.

Évek óta egyre népszerűbb a teljes ellátás, és a mostani forintgyengülés is efelé hajthatja a keresletet, mert ezáltal tervezhetővé válik a nyaralás költsége. A forintgyengülés miatt ugyanakkor az irodáknak egyelőre nem kellett módosítaniuk a részvételi díjakat. A cikkből az is kiderül, hogy egyre többen utaznak egyéni szervezésben, és hogy a tengeri hajóutak iránti érdeklődés is nő.

Arra lehet ugyanakkor számítani, hogy sokaknak a vártnál drágább lesz a tengerparti pihenés, az euróban fizetendő szállásdíj, az étkezés, az üzemanyag és a programok összességében már néhány tízezer forinttal többe kerülne.