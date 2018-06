Használt lakások: akár milliós alku is lehetséges

A fővárosban átlagosan 3 százalékot, azaz 1 millió forintot lehet alkudni a használt lakások árából – derül ki az Ingatlan.com közleményéből. Az ország többi nagyvárosában közel 4 százalékkal, durván 600 ezer forinttal lehet lejjebb szorítani az árakat. Egerben és Zalaegerszegen nehezebb a vevők helyzete, az elemzés szerint itt ugyanis az eladók nem nagyon engednek az árból. Salgótarjánban azonban 6 százalékkal alacsonyabb árat is el lehet érni.

A közlemény szerint a lakások drágulása visszafogottabbá vált a fővárosban, a vevők alkupozíciója pedig kis mértékben javult. Hasonló a helyzet az ország többi nagyvárosában is. Az ingatlanhirdetési portál az oldalon hirdető magánszemélyektől az eladást követően mindig megkérdezi, hogy mennyiért kelt el a meghirdetett ingatlan, így 2018-ban több ezer tranzakció alapján körvonalazódott az átlagos alku mértéke. A fővárosban az idén átlagosan 3 százalékot lehetett alkudni az eladásra kínált használt lakások árából, ami összegszerűen 1,07 millió forintot jelentett. Az elemzés szerint ez egy kicsit szélesebb sávot jelent a tavalyinál, akkor ugyanis 2,6-4,6 százalékkal tudták lejjebb szorítani a lakások árát a vevők.

Drágább kerület, nagyobb alku

Kerületenként és lakástípusonként eltér, mennyire alkuképesek a lakások. A fővárosi panellakások áraiból idén átlagosan csak 2-2,6 százalékot tudtak lefaragni a vevők. A XV. kerületi paneleknél még ennél is kisebb a vásárlók mozgástere, mindössze 1,5 százalékkal ment lejjebb a végleges eladási ár a meghirdetetthez képest. A budapesti családi házaknál más a helyzet, ezeknél átlagosan akár 4 százalékot is elérheti az alku mértéke, de van olyan kerület, például a XX., ahol 6-7 százalékkal is csökkentették az árakat. A legnagyobb tér az alkura az egyik legdrágább városrészben, az V. kerületben van, ahol akár 5 százalékos lehet az árengedmény. A legkevésbé alkuképes lakások pedig a IV. kerületben vannak, azokból mindössze 0,7 százalékos lehet lefaragni a portál adatai szerint.

Mennyit lehet alkudni a többi nagyvárosban?Az országos lakáspiacon az elmúlt 1-1,5 évben a megyei jogú városok megkezdték a felzárkózást, ez a kereslet és a kínálat bővülése mellett az árak emelkedésén is látható. A megyei jogú városokban az ingatlan.com adatai szerint a tégla- és panellakások áraiból átlagosan 3 százalékot, közel 600 ezer forintot engedtek az árból az eladók, a családi házak esetében pedig majdnem 7 százalékos volt az átlagos alku mértéke, ami 1,7 millió forintos árengedménynek felel meg.

Egyre ritkábban licitálnak a vevők

Ahogy a budapesti kerületek esetében, a megyei jogú városok közötti is vannak jelentős eltérések az alkupozícióban. Az ingatlan.com elemzése szerint Egerben és Zalaegerszegen nem nagyon tudtak a vevők alacsonyabb árat elérni a tégla lakások esetében. Ezzel szemben Salgótarjánban átlagosan több mint 6 százalékot is engedtek az árból az eladók.

Az ingatlan.com szakértője szerint az elmúlt 2-3 évben Budapesten és a nagyvárosokban a vevők fizetőképessége lassabban nőtt a lakásáraknál, ezért a lehetséges alku mértéke annál magasabb minél drágábban hirdetnek meg eladásra egy ingatlant. Nagyobb az alkupozíciója a vásárlóknak akkor is, ha az eladónak valamilyen oknál fogva sürgőssé válik a lakáseladás. A vevők egymásra licitálása, és az, hogy a hirdetési árnál drágábban tudnak eladni egy ingatlant ma már kifejezetten ritka jelenség.