45 milliárdos plusz kiadással sújtaná az autóvásárlókat Trump újabb védővámterve

Vámok kivetésével fenyegette meg az autógyártókat is Donald Trump amerikai elnök. Nagyon fog fájni az amerikai fogyasztóknak is és a gyártóknak is, ha ezt tényleg meglépi a washingtoni székhelyű Autógyártók Szövetségének számításai szerint. A szervezet a Reuters beszámolója szerint arra jutott, hogy

autónként átlagosan 5800 dollárral fizethetnek majd többet a vásárlók a behozatal megemelkedő költségei miatt.

Trump múlt hét pénteken közölte, hogy 20-25 százalékos vámot vetnek ki az Európából USA-ba exportált autókra, ha az EU nem csökkenti a kereskedelmi háborús válaszlépésként azamerikai termékekre kivetett vámokat.

A Volkswagent, a Toyotát és a General Motorst is tömörítő Autógyártók Szövetsége (Alliance of Automobile Manufacturers) a magasabb vámmal kalkulálva elvégezte saját számítását, mekkora költségeket jelentene egy ilyen lépés a fogyazstóknak. A 2017-ben máshol gyártott, de az USA-ban értékesített autók számával kalkulálva arra jutottak, hogy

Trump húzása évente 45 milliárd dolláros (durván 12 600 milliárd forint) plusz kiadással járna a vásárlói oldalon,

feltéve, hogy a megnövekedett költségét egyáltalán hajlandóak lennének kifizetni az emberek.