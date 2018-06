Ötvenezer magyar követeli a nejlonzacskó betiltását

Zöld témához képest szokatlan népszerűségnek örvend a Greenpeace aláírásgyűjtő akciója, amit az egyszer használatos műanyag zacskók magyarországi betiltásáért indítottak. A petícióhoz 20 nap alatt már 50 ezren csatlakoztak – derül ki a szervezet közleményéből.

A műanyag szemét termelése globálisan hatalmas környezeti pusztítást okoz; a káros hatásoknak már a hazai lakosság is ki van téve. A legfrissebb kutatások szerint a hazai folyók, a Duna és a Tisza is mikroműanyag részecskékkel szennyezettek – írja a Greenpeace. Az Egészségügyi Világszervezet átfogó vizsgálatot indított az emberi szervezetbe kerülő nagy mennyiségű mikroműanyagok hatásainak tisztázására - ugyanis nemzetközi kutatások már a csapvízben és a palackozott ásványvizekben is kimutattak műanyag darabokat.

A petíció aláírói azt szeretnék, ha 2020-ig Magyarország is csatlakozna az eldobható műanyag szatyrok használatát betiltó országok sorához. Franciaországban 2016-ban tiltották be a zacskókat, Románia pár hónappal ezelőtt határozott úgy, hogy 2019. január elsejével betiltja az egyszer használatos műanyag zacskók forgalmazását. India, a világ egyik legnépesebb országa 2022-től rendelt el tilalmat az egyszer használatos műanyag termékekre. De Chile-ben és Eritrea-ban is hoztak már az eldobható zacskók használatát korlátozó intézkedéseket. Kenyában akár 4 év börtönbüntetés is kiszabható a műanyag zacskók használatáért.