Soha nem ért még ilyen keveset a pénzünk az euróhoz képest

Történelmi mélyponton volt a forint, szerdán 328,07 forint is volt egy euró a bankközi piacon, adta közre az MTI. Ez azt jelenti, hogy soha nem volt még ennyire értéktelen a magyar pénz az euróhoz képest. Reggel háromnegyed nyolckor még 326,08 volt egy euró egyébként.

A forint több okból is gyengül, az MNB-nek pedig ez úgy tűnik, hogy eddig teljesen megfelel, nem akarnak kamatot emelni. Ők azzal érvelnek, hogy az MNB-nek inflációs célja van, nincs árfolyamcélja. Ami igaz is, de ha nagyon bezuhan a forint árfolyama, akkor előbb-utóbb nekik is lépniük kell majd.

Ami annyiból is gond, hogy korábbi jelentős döntéseikkor mintha arra bazíroztak volna, hogy sokáig marad az alacsony kamatkörnyezet.

A forintgyengülést és a hozamnövekedést egyébként túlnyomórészt külföldről jövő folyamatok okozzák, amelyek hosszabb távon is meghatározónak bizonyulhatnak: