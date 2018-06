Korrupció miatt bíróság előtt a jegybankelnök, Lettországban

Bíróság elé állítják korrupció vádjával a jegybankelnököt Lettországban, írja a Blooomberg. Ilmars Rimsevics 1992 óta vezeti a helyi nemzeti bankot, de már viszonylag régóta fajsúlyos közutálatnak örvend.

A lett parlament tavasszal teljesen egyhangúlag szólította fel lemondásra a korrupciós vádak miatt, a helyi nemzeti színház nemrég olyan darabot mutatott be, ahol a karakterét halálra késelik, írta korábban a New York Times.

Rimsevicset nem csak a korrupció fellmerülése miatt nem szeretik, hanem azért sem, mert elég komoly megszorításokat hozott, azaz ország lakosságának jó részének vissza kellett fognia a költekezését azért a hosszú távú célért, hogy bevezethessék az eurót. Ez egyébként meg is történt 2014-ben.

Rimsevics népszerűtlenségében valószínűleg az 1996-os Bokros Lajost is simán veri, nagyjából nulla támogatója maradhatott. Vagy például hiába az Európai Központi Bank kormányzótanácsának tagja, az üléseken nem vehet részt, mert Lettországot nem hagyhatja el. Az ügy egyébként roppant kellemetlen így az EKB-nak is, ők ugyanis legjobb esetben is semmit nem vettek észre semmi korrupciógyanús vagy rendszerszerű lett pénzmosási ügyről.

Rimsevics ellen tavaly óta nyomoz az ügyészség, azt állítják, hogy pénzért elnézte egyes bankok pénzmosási megoldásait. Megelőzően egyébként bezuhant az ország harmadik legnagyobb bankja, az ABLV, mivel az USA orosz pénzmosással illetve még az észak-koreai szankciók megsértésével gyanúsította őket, írta a Financial Times. Rimsevics mindent tagad, szerinte színlelt korrupciós ügyeket hoztak létra egyes bankok sok évvel ezelőttről, pont azért, mivel nagyobb transzparenciát erőltetett rájuk.