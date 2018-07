Meg is van fejcsere a ZTE élén

Egész sokáig úgy volt, hogy Donald Trump a fő tanácsadói és szenátus támogatása mellett taccsra vágja az egyik kínai mobilgyártó óriást a ZTE-t. A fő bűnük az volt, hogy visszaesőként megszegték az Iránnal és Észak-Koreával szembeni amerikai szankciókat.

Ezért pedig egyik napról a másikra csődközelbe jutott a kínai gigacég, kizavarták a őket az Egyesült Államokból és minden amerikai cégnek megtiltották, hogy üzleti kapcsolatot létesítsenek a gyártóval. A cég 30 százalékos amerikai beszállítói aránnyal dolgozik, és nem is tud mobilt gyártani az amerikai partnereitől elzárva. Azaz elég hamar leálltak az üzemeik.

Aztán Trumpék váratlanul megkegyelmeztek a vállalatóriásnak, erről itt olvashat bővebben. Itt nagyjából az a lényeg, hogy a cég vezetőségének cseréje és egy vaskosabb, egymilliárd dolláros büntetést után várhatóan működhet mégis a vállalat.

Most pedig már meg is nevezték az új vezérigazgatót, bizonyos Xu Ziyang fogja vezetni ezentúl a céget, aki eddig a németországi leányvállalat főnökeként bizonyított, írja a CNN. Egyébként ebben a helyzetben a ZTE-nél nem szórakoztak sokat, a teljes igazgatóságot már múlt héten kirúgták, és az egymilliárd dollárt is gyorsan befizették.

A teljes vezetőségcsere azért valószínűleg nem akkora érvágás arrafelé. Derek Scissors, az American Enterprise Institute kutatója simán bemondta a CNN-nek, hogy a ZTE-nél az irányító fél maga a kínai állam. Ezért nem annyira lényeges, hogy épp milyen nevek ülnek az igazgatóságban.