Orbán magához vette a budai szuperkórházprogramot

A friss emberierőforrás-miniszter, Kásler Miklós szinte még el sem kezdett munkálkodni, máris kikapta alóla Orbán az elkövetkező évek legfontosabb budapesti egészségügyi fejlesztését, a budai szuperkórházprogramot, áll a friss Magyar Közlönyben.

Pontosabban Lázár utódja, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz a főnök, de majd együtt kell működnie Káslerrel az „egészségügyi szakmai kérdésekben".

A háttérről érdemes tudni, hogy Budapesten egyre égetőbb a kórházi ellátási rendszer átalakítása, amihez Budán is szükséges lenne még egy nagy, modern kórház, ami mellé Pestre tervezünk két másik szuperkórházat.

Ennek ellenére elképesztően zűrösen indul a kórházfejlesztés, onnantól kezdve, hogy Kelenföld központja helyett a világ végén akart inkább mocsaras telket venni hozzá a kormány, odáig, egységes budapesti kórházátalakítási terv helyett pedig mintha azok a kórházak kapnának alkalmanként ad hoc milliárdokat, akik épp jól fekszenek a kormánynál. Az átalakítási program vezetőit többször lecserélték, miközben a 2015-ös bejelentés óta máig nem világos, hogy a kormány akar-e végül tényleg pénzt is adni erre a kórházépítésre, vagy már nem tartják olyan jó ötletnek, hogy a budapesti egészségügybe invesztáljanak. Az összevissza fejlesztési mizériáról legutóbb itt írtunk bővebben.

Jelenleg nagyjából úgy állunk, hogy nem baj, hogy nagyon messze akarjuk felhúzni, majd építünk hozzá villamost is, és 2023-ra kész is lesz. Az egyébként nem igazán világos, hogy miért kap ennyire kitüntetett figyelmet a budai szuperkórház, amikor a tervek szerint elvileg három nagy centrum lesz, ahol 0-24 órában, a hét minden napján el tudják majd látni akár a legsúlyosabb eseteket is:

Dél-Budán ez az új kórház,

Észak-Pesten a Honvédkórház,

Dél-Pesten pedig az egyesített Szent István és a Szent László kórház.

Illetve ismét nem igazán egyértelmű, hogy ki most az egész, 600 milliárdos fejlesztési terv tényleges projektfőnöke, ha a budai rész 140 milliárd forintos átalakítását maguk Orbánék intézik külön.