Megint nem talált semmit az ügyészségünk

Különösen furcsa eset ért véget most az ügyészségen, számolt be 444.hu. Az ügynek itt olvashat utána bővebben, röviden Hadházy még több mint két éve mutatta be egy korrupcióinfóján, hogy szerinte számos helyen egyszerűen elbulizták a legelesettebbek felzárkóztatására szánt uniós pénzeket az Államreform Program keretében.

Emellett gyanús volt, hogy mintha egy azonosítható cégháló ráúszott volna az ilyen típusú uniós pénzek lenyúlására. Ők 12 járásban tűnnek fel, többnyire nyertesként, ami Hadházy szerint alátámasztja Ács Rezső szekszárdi fideszes polgármester mondatainak igazát. Hadházy az első korrupcióinfón mutatott be egy titokban készített felvételt, amely akkor készült a szekszárdi önkormányzat Fidesz-frakciójában, amikor a város egyik óvodájával kapcsolatos közbeszerzésekről tárgyaltak. A fideszes polgármester elmagyarázta, hogyan szerinte működött pályázati rendszer Magyarországon.

Lejön, és azt mondja, hogy én kompletten megcsinálom neked, megnyerem neked, de én hozok mindent. És ha nem, akkor megyek egy várossal odébb. Mert van egy kvótám, amit én eloszthatok, és ha nem, akkor megyek egy várossal odébb. Zárt ajtók mögött sajnos ez van.

A járási esélyteremtő programokhoz programtervet is kellett készíteni. Az egyszerűsítés kedvéért viszont a jelek szerint több helyen ugyanazt az előkészítő anyagot tették be a leltárba. A készítők még arra sem vették a fáradtságot, hogy a környék konkrét gazdasági helyzetét elemző részt kicseréljék a megfelelőre.

Nagyon nézték, nem találták az azonosságokat

Hadházy feljelentést is tett, aminél a fő állítás az volt, hogy ennél a céghálónál mintha nem versenyeztek volna érdemben, és egymás kamu ellenfeleiként indultak. Majd sok helyen teljesen vagy nagyrészt azonos tartalmú, a való életben teljesen használhatalan dokumentumokat gyártottak a legegyszerűbb másolással.

Mostanra viszont befejezte a nyomozást az ügyészség. És ki tudta hozni a bűnüldöző csúcsszervezetünk, pontosabban Dékány Éva, a IX. kerületi ügyészségről azt, hogy

sor került ... a pályázatok keretében elkészül tanulmányok vonatkozásában a feljelentésben sérelmezett tartalmi egyezőségének és túlárazotságának vizsgálatára is azonban erre vonatkozóan adat nem merült fel a nyomozás során.

Pedig külön részletesen átvizsgálták a tanulmányokat, pontosabban "sor került az egyes tanulmányok anyagának relevancia és hasonlóság alapú vizsgálatára is", írja a lap.

Azaz akárhogy nézték, nem találtak semmit,

semmilyen azonosságra, másolásra utaló jelet a kifogásolt esélyteremtő programtervekben.

Okosabb, mint egy ügyészünk?

Szerencsére néhány pályázatot mi magunk is összehasonlíthatunk, például a 23 ezres, járási központnak számító Komló városának, és Sásd programtervét, hátha mi találunk egyezőségeket.

Itt van például a Komló gazdasági helyzete

Amihez próbáljon meg hasonlóságokat találni a másik helyzetben:

Vagy következőnél egyből szembeötlik, hogy az egyik terv komlói:

A másik pedig nyilvánvalóan Sásdra van szabva:

További jó böngészgetést, a végén próbálja meg megítélni, hogy Dékány Éváéknak igazuk van-e abban, hogy nincsenek tartalmi egyezések vagy csak úgy alakult, hogy lehet, hogy nem volt elég szemfüles az állami szerv, azért nem találtak megint semmit.