Több mint ezer cég áll ki a Pride mellett

Idén is több mint 100 cégvezetővel készül a Budapest Pride-ra a Nyitottak vagyunk kezdeményezés. A vezetők várhatóan összesen több mint kétezer kollégájukkal együtt fognak vonulni. Az akciót először tavaly hirdették meg, hogy a vezetők ebben a formában is ki tudjanak állni jelenlegi és jövőbeli kollégáik mellett, és amellett, hogy csak a tetteik alapján ítéljék meg őket, tekintet nélkül bármi másra.

A Nyitottak vagyunk alapítói mellett, olyan ismert világmárkák magyarországi vezetői is részt vesznek a felvonuláson, mint a Citi, BlackRock, Diageo, Eaton, Morgan Stanley, Nielsen, Procter&Gamble, Converse. Számos magyar vállalkozás is csatlakozott, mások mellett közösségi irodák, divattervezők, informatikai cégek, építesz irodák. A cégvezetők csatlakozását szombat reggelig várják a nyitottakvagyunk.hu-n.

Magyarországon ma már több mint ezer cég és szervezet vallja, hogy nemcsak helyes, hanem üzletileg is megéri, ha kollégáikat kizárólag a tetteik és a teljesítményük alapján értékelik. Nemzetközi kutatások is alátámasztják ennek jelentőségét, a BCG egy friss felmérése alapján egyértelmű a párhuzam a cégeken belüli sokszínűség és az innováció között, és a sokszínű cégek általában üzletileg is eredményesebbek. Ráadásul az ilyen szervezeteknél dolgozók jobban érzik magukat. Magyarországon például nyitott céget választana a 18 évnél idősebb diákok 83 százaléka.

Tavaly először vonult együtt több, mint 100 cégvezető a Pride-on, és kísérte kollégájukból álló csapatát a felvonuláson. Mellettük idén a résztvevő kollégák száma is jelentősen megnő, holnap várhatóan több mint 2000-en êrkeznek céges csapatokkal. Idén már 24 világmárka vonul együtt számos magyar kisvállalattal, most először pedig a Nyitottak vagyunk kötelekében, már két cég, a BP és a Viacom is saját kamiont indít.

A Nyitottak vagyunk ügyvezetöje Miklós Melinda elmondta: “Fontos, hogy a cégek és a cégvezetők személyesen is részt vesznek a Budapest Pride-on. Ez az ő ügyük is. Üzenetet küldenek ezzel jelenlegi és jövőbeli dolgozóiknak, és tesznek érte, hogy mindenkit csak az alapján értékeljenek, hogy mit tett le az asztalra.”

A Nyitottak Vagyunk közösségi kezdeményezést 2013 nyarán alapította a Prezi, az espell és a Google. Öt év alatt több, mint 1000 cég, szervezet és közösség csatlakozott a Nyitottak Vagyunkhoz, magyar vállalkozások, itthon és világszerte ismert márkák, civil szervezetek és közösségek is. Ötödik éve, hogy a Nyitottak Vagyunk kezdeményezés ott van a Budapest Pride-on, miközben több mint 20 másik kampányt is indított például a nők és férfiak ugyanolyan munkahelyi lehetőségeiért, és a fogyatékkal élőkért.

A Nyitottak Vagyunk kezdeményezéshez csatlakozók alapvető értéknek tekintik, hogy másokat csak tetteik és teljesítményük alapján ítéljenek meg, tekintet nélkül életkorra, nemre, nemi identitásra, szexuális orientációra, nemzeti, etnikai hovatartozásra vagy származásra, politikai, vallási vagy más meggyőződésre, és fizikai vagy egyéb adottságokra.