Megvan az első milliárd dolláros repülőjárat

Az OAG nevű, légiforgalmi- és közlekedési statisztikákkal foglalkozó cég szerint a British Airways London-New York viszonylatban repülő járatai 2017 április 1. és 2018 március 31. között 1 037 724 867 dolláros bevételt hoztak a cégnek, így a repülés történetében először léptk át az egymilliárd dolláros álomhatárt (mármint egy útvonalra, 365 napos vizsgáét időszakra értve). A BA az OAG listájának tizedik helyén álló Singapore Airlines Szingapúr-Sydney járatának bevételének közel dupláját könyvelhette el (543 723 893 dollár, ami azért nem rossz).

A BA gépei az egyéves periódus alatt 42 117 órát repültek New York és London között, ami 24 638 dolláros bevételt jelent minden repült órára. A légitársaság nem szívbajos, amikor a jegyárakat megállapítja: ha nem jóelőre és időben veszünk jegyet, az utazás napján zsebbenyúlós buli lesz a kiruccanásból, hiszen egy sima turista osztályra szóló jegy London-New York viszonylatban akár 1570 dollárba is kerülhet. Ugyanez business classra 4-7000 dollár, első osztályra 6-10 000 dollár, már ha filmhősnek érezzük magunkat és csak úgy odasétálunk a pulthoz, hogy tessen egy jegyet adni a következő gépre New Yorkba.

Az első tíz legnagyobb bevételt hozó viszonylat közé két amerikai belföldi járat került be, az ötödik helyen az American Airlines New York-LAX járata áll 698 074 171 dollárral, a hatodikon a United San Francisco-Newarkja futott be 687 674 312 dollárral.

Ami fura még a nyertesben, az, hogy ha a gépek számát nézzük, a New York-London csak a 16., viszont olyan sok üzletember repül rajta, hogy a magasabb jegyárak betolták az első helyre. Azt azért a listát leközlő Forbes is megjegyzi, hogy a BA első helyéhez kellett az American Airlines is, mellyel közösen repülik ezt az útvonalat, együtt határozzák ,meg az árakat és így tovább - így a bevétel sem teljesen a British Airwaysé.

Az első tíz helyezett: