Bajban az indiai rúpia is

Tovább esik az indiai deviza, a rúpia árfolyama a dolláréhoz képest. A Quartz szerint várhatóan nemsokára egy dollárért már 70 rúpiát kell majd adni. Idén már nagyjából 8 százalékot esett a dollárhoz képest az indiai pénz értéke, ami elég komoly leszállóágat jelez.

Leginkább az bántja az indiai gazdaságot, hogy az olajárak négy éve nem voltak ilyen magasan, India pedig viszonylag kitett ennek, az ország üzemanyag-szükségletének 80 százalékát importból fedezi. Emellett az USA kereskedelmi háborús tervei sem érintenék jól őket, ha velük is igazán összeakasztanák a bajszukat. Ami nem egészen elképzelhetetlen, tekintve, hogy India például elég sok olajat vesz Irántól, Trumpék egyik főellenségétől.

A jövő évi indiai választások miatt is fokozódik a bizonytalanság, ettől talán nem teljesen függetlenül a folyó fizetési mérleg hiánya (leegyszerűsítve inkább áramlik ki a dollár az országból, mint be) is nőtt. Összességében így a rúpai lett a legrosszabbul teljesítő ázsiai pénz idén a dollárhoz képest, de a jenhez és az euróhoz képest is sokat gyengült.