Balog Ádám eladta MKB-részvényei zömét

Balog Ádám vezérigazgató eladott, Szemerey Tamás, az NHB Bank tulajdonosa vett – azaz ismét változott az MKB tulajdonosi struktúrája. A legújabb (opciós jellegű) változás már a tőzsdei bevezetéssel is összefüggésben lehet.

Balog Ádám, az MKB vezetője két vonalon is tulajdonos volt a bankjában. Részben munkavállalói részvénytulajdonlással (MRP), részben egy összetett lánc révén, mert a vezérigazgató cége (Promid Invest Zrt.) is áttételes tulajdonos volt az MKB-ban. Ezt az utóbbi (10,76 százalékos pakettet adta most át a bankvezér Szemerey Tamásnak, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének.

A lánc Ritka bonyolult módon birtokolta Balog Ádám az MKB 10,76 százalékát. Ha valakit szakszerűen is érdekel a négylépcsős tulajdonosi lánc, Balog Ádám cége a Promid Invest Zrt, A Promid részvényes volt egy másik cégben (Bankonzult Finance Zrt.), A Bankkonzult Finance pedig tulajdonos volt a Blue Robin nevű entitásnak és a Blue Robin volt az MKB 33 százalék körüli tulajdonosa.

A vevő már részvényes volt, ez a Szemerey Tamás tulajdonában álló BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft. részére. A vételár üzleti titok.

Gyakori cserék

Az MKB tulajdonosi struktúrája gyakran változik, a bank eladását mindvégig az a gyanú lengte körül, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök barátai, üzleti köre vásároltak, de ők csak lassan jöttek ki a napra.

Talán már el is felejtettük, hogy anno a Magyar Állam először egy indiai-szingapúri körnek, a METIS Magántőkealapnak és a Pannónia Nyugdíjpénztárnak adta el a bankot.

Az első tulajdonosi csapatból ma már eltűnt a külföldi vonal, nincs ott a nyugdíjpénztár, megjelent viszont a bank munkavállalóit tömörítő MRP-szervezett, majd Szemerey Tamás (Matolcsy György unokatestvére), Balog Ádám, a bank vezérigazgatója,és a Pantherinae Pénzügyi Zrt, amely Sarlós András autókereskedő-bankár cége.

Vagyis, ha egy kicsit leegyszerűsítettük a sokféle céget és magánszemélyt, azt mondhattuk, hogy a bank végül valóban részben Matolcsy György jegybankelnök környezetéhez, részben Orbán Viktor miniszterelnök régi barátjának, Mészáros Lőrincnek az üzleti világába jutott.

Nyilván a munkavállalók ebbe a paraméter-rendszerbe nem szuszakolhatók be, és valamennyire gondot okozott Balog Ádám vezérigazgató tulajdonosi szerepének értelmezése is.

Ő ugyanis valaha az MNB alelnöke volt, és tulajdonosnak is egyszerre érkezett Szemerey Tamással, vagyis egyszerű lett volna őt a Matolcsy–Szemerey-vonalhoz kötni, de Balog Ádám az utóbbi időben egyre inkább Mészáros Lőrinc világában tűnik fel, például a Konzum Nyrt-ben lett felügyelőbizottsági tag.

Ha valaki egy bank vezérigazgatójaként tulajdonos, eleve nem lett volna szerencsés, ha csak a tulajdonosok egy részéhez kötődik. Ám a mostani bejelentéssel, váratlanul megint fordult egyet a képlet, Balog Ádám eladta a részesedését. Vagyis egészen pontosan az MRP-szervezeten keresztül tulajdonos maradt, de a Szemereyvel együtt megvett csomag Szemereynél landolt.

Opciós jelleg

A 32,9 százalékos tulajdonosok belső elszámolását nem ismerjük, de szinte biztosan arról van szó, hogy Balog eleve nem a saját pénzéből vett, és most Szemerey (vélhetően némi felárral) visszavette a tulajdont. Azt már nehezebb megmondani, hogy pontosan milyen feltételek elérése miatt történt meg a visszavásárlás, de logikusnak tűnhet az is, hogy Szemereyék még a tőzsdére lépés előtt át szeretnék volna lépni a bűvös 33 százalékos tulajdoni arányt, hiszen amennyiben ezt egy nyilvános cégnél lépik át, vételi ajánlatot kell tenniük a cég egészére, és a stratégiai kisebbségi szerep is könnyebben érvényesíthető 33 százalék felett.

Valójában, ha a tulajdonosi körre ránézünk, sok változás nem történt, mert a deal egy tulajdonos tulajdonosát érintette.

a Metis Magántőkealap 45 százalékos tulajdonos,

a Blue Robin 32,9 százalékos (e mögött volt együtt Szemerey és Balog),

a munkavállalókat tömörítő MRP-szervezet 15 százalékos,

a Mészáros Lőrinc féle Rkofin Kft-je 4 százalékos

és a Pantherinae Pénzügyi Zrt. 3,1 százalékos

A tulajdonosi változásról azt hallottuk, hogy az a bank operatív irányítását nem érinti.