Ötéves mélyponton az EU-s bevándorlás Nagy-Britanniában

2013 óta nem ment olyan kevés bevándorló az Egyesült Királyságba az Európai Unió országaiból, mint tavaly, ezt mutatják a brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai - írja a Sky News . Ezek szerint 2017-ben 101 ezer ember vándorolt be a szigetországba, ami a 2013-as 95 ezer óta a legkevesebb. Ez volt az első alkalom a brexitszavazás óta, hogy egy teljes évre vonatkozó adatokkal állt elő a hivatal. Az uniós kívüli migrációt is figyelembe véve

280 ezerrel több ember vándorolt be az Egyesült Királyságba tavaly, mint ahányan elmentek onnan.

Összesen 630 ezer ember vándorolt be Nagy-Britanniába 2017-ben és 350 ezer vándorolt el onnan. A nettó migráció, vagyis a be- és kivándorlás különbsége továbbra is nő, bár az üteme visszaesett a 2015-2016-os csúcstól.

Hogy az uniós bevándorlás visszaeséséhez mennyi köze van ahhoz, hogy a brit kormány és az Európai Bizottság épp tárgyalnak a brit kilépésről, azt persze az adatok nem mutatják, de valószínűleg azért van hatása annak, hogy nem tudni pontosan, mi lesz az EU-s bevándorlókkal a brexit után. A tárgyalások mindenesetre elég rosszul mennek, a brit kormányon belül legalábbis annyira komoly viták vannak arról, hogy milyen álláspontot is kellene képviselni, hogy David Davis brexitügyi miniszter és Boris Johnson külügyminiszter (mindketten a brexit nagy támogatói) is kiléptek a kormányból.