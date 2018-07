Mészáros Lőrincék még egy céget teljesen bekebeleztek

Kizárólagos tulajdonosa lesz Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb izocukor-előállítójának, a Kall Ingredients Kft.-nek Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb cége, az Opus Global Nyrt. A cég közleménye szerint a gabonafeldolgozó kisebbségi tulajdonosa a Trigo Kft. volt, amely 25 százalékos részesedéssel bírt, viszont most ezt is eladta Mészároséknak.

A Kall Ingredients nem akármilyen cég, a tiszapüspöki gabonafeldolgozót a kormány például nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítette, állami támogatást és az állami Eximbanktól hitelt is kapott a cég, a gyárat maga Orbán Viktor adta át tavaly októberben. A beruházás 45 milliárd forintba került, az üzemben, amely állítólag az egyik legnagyobb ilyen a régióban, kukoricából izocukrot állítanak elő, a tervek szerint félmillió tonnát évente, emellett pedig egyéb élelmiszer-, gyógyszeripari és állati takarmány-alapanyagokat is gyártanak. Korábban arról is lehetett olvasni, hogy a cég elszámolási vitába került az üzemet építő egyik vállalattal.

A kedden bejelentett tranzakció két lépésben valósul meg: a Konzum PE Magántőkealap (amely ugye, mint kiderült, teljes egészében Mészáros Lőrinc és felesége tulajdonában van) a Trigo Kft.-től megvásárolja annak Kall Ingredients Kft.-ben lévő, 25 százalékos üzletrészét, így összesen 70 százalékos tulajdonossá válik, ezt a 70 százalékos üzletrészét pedig nem vagyoni hozzájárulás formájában az OPUS Global Nyrt. rendelkezésére bocsátja.