Tovább folynak a közpénzmilliárdok a kamuszínházakhoz

2017 jó év volt azoknak a színházaknak, amelyekről az itthoni színházi életben gyakorlatilag senki sem hallott, és igazából előadásaik sincsenek idehaza (és talán máshol se): a G7.hu cikke szerint ugyanis tavaly is rengeteg közpénz folyt ezekhez a színházakhoz tao-támogatás formájában.

A portál még januárban írt egy cikksorozatot színházas cégek és produkciók hálózatáról, amelyek, úgy tűnik, teljesen a tao-pénzek bezsebelésére jöttek létre. Ezek a színházak tipikusan külföldön lépnek fel, bár több esetben kiderült, hogy nem vettek részt annyi előadásban, mint azt a magyar hatóságok felé elszámolták, vagy teljesen bekamuzták az előadásokat. Ezek a színházak Magyarországon alig vannak jelen, viszont ugyanoda vannak bejelentve, ahol amúgy egy a tao-pénzekkel kapcsolatos tanácsadásra szakosodott cég, a Sales Brand Consulting irodája is van.

Mindez azért lényeges, mert a csapatsportot és az Arénában fellépő félig-meddig ismeretlen zenészek szimfonikus koncertjeit is pénzelő tao-rendszerben egy színházi produkció a jegybevételeinek 80 százalékáig kaphat támogatást a vállalatok társasági adójából, amelyet így a színházaknak fizetnek ki az államkassza helyett. Pedig, ahogy erről már a Kúria is döntött, a tao-támogatás közpénznek számít. Így, ahogy a G7 most utána járt,

a külföldi előadásokat blöffölő színházak több támogatást kapnak, mint a tényleg működő, ismert magyar színházak.



Így például a Műhely produkció nevű társulat, amely izraeli plázákban tartott jégtánc-show-kon generálja a nézőszámot, tavaly 821 millió forint tao-pénzt kapott, míg a Centrál Színház vagy a Katona kicsit több mint 200 milliót. Egy másik taózós színház, a Maszka Színház kicsit kevesebb, csak 425 millió forint támogatást kapott. Erről a társulatról a G7 korábban azt írta, hogy korábban 55 előadást számolt el az Emmi felé (egy spanyol tánccsoportot kísért a Maszka zenekara), a spanyol partner szerint viszont csak 13 előadás volt.

Nem csoda, hogy ezek a színházak összességében is nagyobb bevételt érnek el, mint a pesti kőszínházak, a Műhely bevétele 2017-ben 935 millió forint volt (vagyis elég kevés pénz folyt be a tao-támogatásokon kívül), a Maszka Színházé 836 millió, míg a Thália színházé 670 millió. Az az öt színház, amelyet a portál már egy ideje figyel,

tavaly összesen 1,9 milliárd forint tao-támogatást zsebelt be,

míg a Thália, a Centrál, a Katona, az Örkény és a József Attila ennek kevesebb mint a felét, 800 millió forintot. A G7-nek több színházi vezető most azt mondta, hogy már megindult az egyeztetés a kormánnyal a tao-rendszer szigorításáról, az új kulturális államtitkár, Fekete Péter pedig elmondásuk szerint prioritásnak tartja a visszaélések felszámolását. Erről viszont az államtitkár nem mondott semmit, mert a portál újságírójával szervezett találkozóját az utolsó pillanatban lemondta, új időpontot sem adott, a kérdésekre pedig írásban sem válaszolt.