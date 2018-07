Brit Amazon-főnök, John Major volt brit kormányfő: rémisztő brexitprognózisok

Üzletemberek egyeztettek Dominic Raab új brit brexitminiszterrel. Az Amazon-főnök állítólag azzal riogatott, hogy akár zavargásokhoz is vezethet egy megállapodás nélküli brit kilépés az EU-ból. John Major brit exkormányfő is úgy véli, hogy lehetetlen jó megállapodást kötni, de a legrosszabb az, ha nincs deal.

A brit belpolitika továbbra is ott tart, hogy a britek házon belül azon vitatkoznak, miképpen is kellene elhagyni az Európai Uniót. Theresa May kormányfő kompromisszumos koncepcióját túlságosan is puhának tartják a brexithívők és a brit lakosság zöme is. Csakhogy amíg a brit tárgyalófél jól elvan ezzel a belső vitával, addig vészesen közeledik a jövő március 29-i kilépési időpont, és azok, akik látják egy esetleges megegyezés nélküli távozás esélyét, egyre jobban aggódnak.

Az Amazon riogat

Az elmúlt időszakban több keményvonalas brexithívő kormánytag, így Boris Johnson külügyminiszter és David Davis brexitminiszter is távozott posztjáról.

Az új brexitügyi miniszter, Dominic Raab az üzleti élet negyven képviselőjével egyeztetett. A kiszivárgó hírek szerint Doug Gurr, az Amazon brit főnöke egyenesen azzal riogatott ezen a megbeszélésen, hogy szerinte a megegyezés nélküli brexit után zavargások törhetnek ki Nagy-Britanniában, ezért az Amazon már vészforgatókönyvvel is készül erre az esetre.

Utána többen is próbálták enyhíteni a kijelentés súlyát. Volt, aki azzal érvelt a brit sajtónak, hogy egy felelős vállalat mindig többféle szcenáriót vázol, és kell lennie „legrosszabb eset” forgatókönyvnek is.

A találkozó többi résztvevője közül többen is túlzónak ítélték ezt a drasztikus előrejelzést. Maga az Amazon cég pedig hivatalosan nem erősítette meg, hogy az ominózus mondatok valóban elhangoztak.

Major is pesszimista

Mindenesetre a „no deal” brexittől, vagyis a megegyezés nélküli kilépéstől többen is tartanak. John Major korábbi brit konzervatív miniszterelnök is elmondta véleményét egy interjúban. Szerinte a brit kormány nem tud olyan megállapodást kötni az EU-val, ami pótolná azt a kapcsolatrendszert és azokat az előnyöket, amit az EU-tagság biztosított Nagy-Britannia számára, de a legrosszabb eset, ha egyáltalán nem köt megállapodást.

Major szerint az elmaradottabb brit térségeknek egy várható, 16 százalékos gazdasági visszaesés nagy csapás lenne.

John Major arra az újságírói felvetésre, hogy a brexit akár jól is elsülhet, mert Nagy-Britannia új kereskedelmi megállapodásokat is köthet, így felelt: „Még az is lehetséges, hogy a Föld lapos, de ez momentán nem annyira valószínű.”