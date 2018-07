Már megint Montenegróval tárgyal Orbán Viktor

Orbán Viktor kormányfő már hétfő este együtt vacsorázik Montenegró messze legbefolyásosabb politikusával, Milo Djukanović államelnökkel. Kedden pedig Dusko Marković miniszterelnökkel és Ivan Brajović parlamenti elnökkel folytatódnak a magyar–montenegrói kétoldalú tárgyalások Podgoricában, Montenegró fővárosában.

Jó kapcsolat

Milo Djukanović, Orbán Viktor régi barátja ellentmondásos megítélésű politikus. Hazájában nagyon népszerű, de olyan mértékben telepedik rá a közéletre és az üzleti életre, ami példátlan, családja üzleti birodalma arányaiban még Mészáros Lőrinc magyarországi üzleti befolyását is túlszárnyalja.

A politikus nagy érdeme, hogy békésen, fegyverropogás nélkül lavírozta ki országát az egykori Jugoszlávia baráti öleléséből.

Montenegró 2006 júniusában népszavazással döntött a szuverenitásról, Magyarország azonnal el is ismerte a függetlenséget, és azonnal nagykövetséget is nyitott Podgoricában.

A kétoldalú politikai kapcsolatok azóta is jók,

Magyarország minden fórumon támogatta Montenegró NATO-csatlakozását;

a két ország vezetői éves gyakorisággal tartanak csúcstalálkozókat;

Orbán Viktor még akkor is találkozott Djukanovićtyal, amikor utóbbi éppen nem volt állami pozícióban;

Magyarország elkötelezetten támogatja Montenegró Európai Uniós csatlakozást is, amiről 2012 óta zajlanak csatlakozások.

Politikai háttér

Orbán és Djukanović barátsága azért is kifejezetten fontos a magyar kormányfőnek, mert a balkáni szavazásokon sorra buknak el a magyar miniszterelnök természetes szövetségesei, a jobboldali erős emberek. A nyugat-balkáni térségben Albánia és Macedónia a baloldali erők választási győzelmét hozta, míg Szlovéniában Orbán Viktor barátja nyert ugyan, de nem képes kormánykoalíciót szervezni.

Üzleti nexusok

Magyarország nagyon fontos befektető Montenegróban. Ahhoz képest, hogy nem szomszédos ország egy időben az ország legfontosabb cégeinek mind volt magyar kötődése, a legnagyobb bank az OTP-csoporté, a piacvezető távközlési vállalat magyar tulajdonban volt, az ország legfontosabb ipari üzeme, egy alumíniumcég finanszírozási és beszerzési kapcsolatban is volt Magyarországgal és több tengerparti szálloda is magyar kézben volt. Mára ez a fontos befolyás kicsit visszaszorult, mert a távközlési cég horvát kézbe került, az alumíniumcég pedig megszűnt.

Speciális nemzetközi súly

Montenegró a gazdasági súlyához, illetve az alig 650 ezres lakosságához képest valójában sokkal fontosabb világpolitikai szereplő. Azt talán csak a véletlen műve, hogy egy ennyire kicsi ország már kétszer is találkozhatott Donald Trump amerikai elnök bárdolatlanságával. Előbb egy NATO-csúcson az amerikai elnök egyszerűen félrelökte az elé kerülő montenegrói miniszterelnököt, majd pár napja egy interjúkérdést félreértve üzent az elnök az „agresszív” montenegróiaknak.

Utóbbi azért annyiban nem volt véletlen, hogy egyáltalán egy amerikai tévériporter belefűzte egy kérdésébe Montenegrót. Oroszország ugyanis nem nézte jó szemmel a szerb érdekövezetbe sorolt Montenegró NATO-tagságát.

Érdekesség, hogy Moszkvában, Montenegróban és Ausztriában is komoly érdekeltségei vannak az egyik legkülönösebb orosz oligarchának, a politikai lobbikban is erős szerepet kapó Oleg Gyeripaszkának. Őt még az amerikai választások befolyásolásának ügyével kapcsolatban is hírbe hozták. A milliárdos acélmágnás ma is egyfajta bázisának tartja Montenegrót, gyakran ingázik Podgorica és Klagenfurt között. Utóbbi a Gyeripaszka résztulajdonában álló Strabag építőipari cég egyik fontos központja.