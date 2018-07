Megdönthetetlennek tűnik a Google uralma a hirdetési piacon

Jelentősen megnövekedett a Google hirdetésekből származó bevétele, a techóriás az Európai Unió bírságának ellenére is egy erős második negyedéven van túl - írta a Bloomberg. A részvényeik 6,1 százalékot ugrottak a tőzsdezárás utáni kereskedelem alatt, rekordhoz közelítenek.

Az anyavállalat, az Alphabet a partnerek kifizetése után 26,24 milliárd dolláros (7332,9 milliárd forintos) bevételről számolt be. Az elemzők ennél valamivel szerényebb, 25,55 milliárd dolláros bevételre számítottak a Bloomberg adatai alapján.

A növekedés motorja, a Google hirdetési üzletága 24 százalékos növekedést produkált.

A pénzügyi vezető szerint a legnagyobb növekedést a telefonos és automatizált hirdetések hozták. A Google egyre előkelőbb helyet ad a keresési hirdetéseknek a telefonos felületeken, ez elősegítette az impulzusvásárlásokat. A Google Shopping oldalán (Magyarországon sajnos nem elérhető) a keresési hirdetéseken keresztül 31 százalékkal többet vásároltak, mint ugyanebben a negyedévben egy évvel ezelőtt- a Merkle nevű marketing cég adatai alapján. Ezek az adatok azért is kiemelkedőek mert az Amazon is most próbálja felfuttatni a hirdetési üzletágát.

Az Alphabet két különböző nyereségadatot közölt, az egyikbe beleszámolta az EU versenyjog megsértése miatt a Google-re kiszabott bírságát. A másik adat szerint a bevétel részvényenként 11,75 dollár (3284 forint) volt, nettó 3,2 milliárd dollár (894,26 milliárd forint) volt a végösszeg a második negyedévben.

A Google megfelelt az EU Általános Adatvédelmi Szabályozásának (GDPR-nak) is, az elemzők arra számítanak, hogy ezzel és az Android miatti botrány végével a szabályozási kockázat csúcsát maga mögött hagyta a cég. Egyes elemzők szerint a GDPR egyik váratlan következménye a Google és Facebook piaci dominanciájának megerősítése volt.

A hirdetésekből befolyó összeg nagyobb részét a Google saját digitális felületein (például a YouTube-on) költötték el a hirdetők, az ezekből a felületekből befolyó bevételek 26 százalékkal megnövekedtek. Ebből is láthatjuk, hogy a cég próbálja egyre több csatornán keresztül egyszerre eladni a hirdetéseket. Nem csak az eladások volumene, de a költségek is megnövekedtek,

a 2017-es év második negyedévéhez képest 87 százalékos növekedést figyelhetünk meg,

így összesen 5,3 milliárd dollárt költöttek. A hirdetési felületek terjesztésére különböző weboldalakon és telefonos applikációkban 6,4 milliárd dollárt költöttek, ami a hirdetésekből befolyó bevétel 23 százaléka volt, egy százalékkal kevesebb, mint az előző negyedévben. A cég másik motorja, a felhőszolgáltatások, hardver- és applikációeladások 37 százalékkal gyarapodtak, így 4,4 milliárd dollárt hoztak a második negyedévben. A kockázatosabb, kísérleti üzletágak 732 millió dollár veszteséget generáltak, ezzel szemben tavaly ez a szám 633 millió dollár volt.