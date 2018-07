Közölte a Ryanair, mennyit keresnek a sztrájkoló pilóták

A Zoom.hu vette észre, hogy a Ryanair honlapjára kikerült, mennyit keresnek a társaság pilótái. A cég a héten zajló sztrájkra adott válaszként közölte ezt az információt. Az adatok szerint:

egy ír pilóta bruttó 16,25 ezer eurós, azaz 5 millió 281 ezer forintos fizetést kap havonta;

egy brit pilóta havi bruttó 18 267 fontot, vagyis 6 millió 737 ezer forintot keres;

egy spanyol pilóta havi bruttója 15 383 euró, tehát 4 millió 999 ezer forint.

Ez a magyar bérekhez viszonyítva nagyon soknak tűnhet, de ha a nyugat-európai országok bérszínvonalával vetjük össze, akkor kevésbé tűnik durvának (és még az adó is lejön belőle). Ettől függetlenül a Ryanair-pilóták helyi viszonylatban is kifejezetten jól keresnek, az átlagfizetés az Egyesült Királyságban például évi nett 21 ezer font, vagyis 7,5 millió forint körül mozog. Ha a Ryanair-pilóták fizetését nettósítjuk, akkor több mint 46 millió forint jön ki egy évre, vagyis az átlagfizetés több mint hatszorosát meghaladó összeg. Ez az iparágon belül is jónak számít, a British Airways pilótáinak átlagos nettó alapbére ennél kevesebb, az átlagos szintű plusz juttatásokkal együtt is csak 30 millió forint körül van.

Fontos megemlíteni, a Ryanair pilótái és a légiutas-kísérői többek között azt kifogásolják, hogy fizetésükből egy csomó olyan költséget is nekik kell állniuk, ami a munkavégzésből adódik, így a valóságban már kevesebb a szabadon elkölthető pénzük marad. A sztrájkolók emmellett munkakörülményekre panaszkodnak, és 34 pontból álló, a feltételek javítását célzó követelést fogalmazott meg, ennek keresztülvitele miatt folyik a sztrájk. A légitársaság azt is közölte, hogy 350 pilótából 94 vesz részt a munkabeszüntetésben.

Fotó: Quique García / MTI / EPA

A cégvezetés kirúgásokat helyezett kilátásba a hét elején a sztrájk miatt. Kedden azt is tudatták, az írországi személyzet sztrájkja miatt a légitársaság csökkenti a dublini bázissal rendelkező flottáját, és lengyel charter leányvállalatához helyezi át az így felszabaduló gépeket.

A 48 órás sztrájk Spanyolországban a legnagyobb léptékű, ott napi 200 járatot érint, de a járatok 70 százaléka így is menetrendszerűen közlekedik. A szerda esti Budapest-Barcelona járatot viszont pont törölték, és azóta kiderült, hogy ugyanez a helyzet azzal a géppel, ami csütörtök este indult volna a katalán fővárosba. Emellett a két csütörtök esti - a Brüsszel melletti - Charleroi-ra közlekedő járat sem indul majd el.