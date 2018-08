43 budapesti vendéglátóhely száműzi a műanyag szívószálakat

A Felelős Gasztrohős Alapítvány szívószálak mellőzésére buzdító kampányának keretében 43 budapesti vendéglátóhelyen augusztustól nem adnak automatikusan szívószálat az italokba.

“Úgy gondoljuk, hogy sok kis lépéssel is nagy eredményeket lehet elérni és ha valaki lemond a szívószálról, később a többi egyszerhasználatos műanyagot is könnyebben iktatja ki az életéből.” - mondta el Vighné Boóc Judit, az alapítvány fenntartható vendéglátóhely szakértője.

A régen még luxuscikknek számító szívószál manapság automatikusan kerül a poharunkba, ha egy étteremben vagy szórakozóhelyen fogyasztunk. A kb. 20 perces használatért azonban nagy árat fizetünk, hiszen több, mint 500 év alatt bomlik le és ekkor sem tűnik el teljesen, csak apró darabokra esik szét.

A Gasztrohős számításai szerint egyetlen átlagos hazai étteremben annyi szívószálat használnak évente, amellyel 3 kézipoggyász méretű bőröndöt tölthetünk meg. A Night Mayor Budapest a város éjszakai életének fenntarthatóbbá tételéért dolgozik, ezért az egyesület meglévő és leendő pártoló tagjai is csatlakoznak a Szívószálmentes Augusztushoz. Augusztustól a vendégek vagy egyáltalán nem kapnak szívószálat az italukba vagy kérésre PLA (iparilag komposztálható) szívószálat kaphatnak.

"Ezzel a lépéssel számításaink szerint havonta közel 160 000 szívószálat vonunk ki a pesti szemetesekből. Összesen a helyek évente közel 400 kilométernyi műanyagszemetet kerülnek el, és ha egymás mögé raknánk akkor majdnem kétszer körbe érné a Balaton partját. Reméljük ezzel olyan mozgalmat indítunk, ami pár éven belül teljesen száműzi a műanyagot a városi éjszakából.” - mondta Német G. Dániel, a Night Mayor Budapest egyesület képviseletében.

Ezek a helyek csatlakoztak a kezdeményezéshez

Slow Foodiez, Four Bites Catering, Kozmosz vegán étterem, Larus Étterem, Kőleves, Yes, Chef, Doblo Wine & Bar, Pohárszék Bor & Kávé, Almalomb, Édeni vegán, Smúz – viragneked.hu, Fruccola Arany János utca, Fruccola Kristóf tér, Fruccola MOM park, Törökméz, HILDA, Mártogatós, Jardinette, Funky Pho, UrbanFood Cafe & Coworking, HelloAnyu családbarát közösségi tér, Murok cafe, Pántlika, Kéhli, Grund, Budapest Park, SzimplaKert, Szimpla Háztáji, Akvárium Klub, Kazimir, Kertem, 360 bár, Krak'n'town, LeoBudapest, KIOSK Budapest, BABEL Budapest, Jamie's Italian, Pest-Buda, 21, Pierrot, Spíler, Spíler Sanghai, Jamie Oliver's Pizzeria, Hintaló, Kék Ló, Lumen, Doblo, Ötkert, Zsiráf, Mazel Tov, Tereza, Napozó, 4BRO Downtown, Instant-Fogas, Robot, Lärm, Liebling, Pont, Frame, Pontoon, Központ, Dobrumba, Három Holló, Élesztőház, KobuciKert, BB'Z Bar and Grill és az Esetleg Bisztró.