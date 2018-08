Olcsóbb ugyanaz a tusfürdő a németeknél, mint nálunk

A magyar léleknek mindig fáj, amikor kiderül valamiről, hogy a nálunk gazdagabb nyugaton kevesebbe kerül, mint nálunk. Márpedig időről időre kiderül, hogy a termékek árazása nem vagy nem csak a magyar átlagos elkölthető jövedelemhez képest alakul, és bizony a szegény magyaroknak többet kell fizetnie valamiért, mint mondjuk a gazdag németeknek, akiknek a rendelkezésre álló jövedelme több mint kétszer annyi egy évben, mint nekünk.

Ez történt egy olvasónkkal is, aki most épp Németországban él, de nemsokára hazaköltözik, örömét viszont némileg lelombozta, hogy kiderült számára,

itthon többet kell majd fizetnie a ugyanazért a borotváért és a tusfürdőért ugyanannak a drogéria-láncnak az üzletében, mint Németországban.

Mielőtt mindenki kapát-kaszát ragadna úton a kedvenc drogériája felé, valamelyik utolsó parlamenti sorban ülő fideszes képviselő pedig törvénytervezetet íratna a gyakornokával, hogy márpedig legyen ugyanannyi itthon a tusfürdő, mint a hanyatló nyugaton, nézzük meg, hogy miről is van szó, és hogy miért van ez.

Wie viel costet ein borotva?

Utánanéztünk olvasónk felvetésének, és tényleg az a helyzet, hogy több termék is többe kerül a DM vagy a Rossman üzletekben, mint Németországban, a magyar és német honlapokon elérhető árak alapján.

Az összehasonlítás viszont elég nehéz, mert bár nyilván nagyrészt ugyanazok a termékek kaphatók a magyar és a német boltokban (vagy webáruházban) is, gyakran nem ugyanabban a kiszerelésben: tusfürdők és hajlakkok több vagy kevesebb tartalommal ülnek a polcokon, a borotvákhoz hol három cserélhető fejet is csomagolnak, hol egyet sem, ráadásul az olyan termékek egységára, mint mondjuk a borotvafejeké (ezekről sok szó lesz) még egy piacon belül is változik attól függően, hogy mennyi van a csomagolásban. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen-olyan akciók és leértékelések miatt az árak állandóan változnak, még ha a boltok jelzik is, hogy honnan árazták le a termékeket.

De azért vannak termékek, amelyek ugyanolyan kiszerelésben kaphatók itt is és ott is, így összehasonlíthatók, ezek pedig bizony alátámasztják azt, hogy mi szegény magyarok többet fizetünk ezekért, mint a gazdag németek.

Egy összehasonlítható négydarabos férfi borotvafej-készlet egy ismert márkától például a német DM-ben 13,95 €, vagyis 323 forint körüli euró árfolyammal számolva 4515 forint, míg a magyar DM-ben ugyanez a termék 7499 forint

A Rossmannban egy hasonló összehasonlítás (itt egy nyolcas csomagolású borotvafej-készlet ugyanattól a márkától, de egy másik típusban, mint amit a DM-nél néztünk) a német üzletekben 20,99€, vagyis 6793 forint, míg a magyar üzletben 7999 forint

Egy ismert kozmetikai márka hajlakkjait a német Rossmanban 1,59 euróért, vagyis 514 forintért adják, a magyar üzletekben pedig 999 forintért (az éppen aktuális akciót nem figyelembe véve)

Ugyanazt a márkájú tusfürdőt pedig a magyar DM-ben 729 forintért árulják, ami a német üzletben 1,35 euróba, vagyis 437 forintba kerül.

Teccettek volna nagyobbak lenni!

Megkérdeztük a drogériákat, hogy mi a magyarázat, és alapvetően két választ kaptunk:

adózás és méretgazdaságosság.

Az első pontot elég könnyű letudni, egyszerűen Magyarországon sokkal nagyobb az áfa, mint Németországban. A kormány, hogy mindenféle adókedvezményeket adhasson a kedvenc társadalmi csoportjainak, hogy bevezethesse az egykulcsos személyi jövedelmi adót és hogy céges adóparadcsommá változtathassa az országot, már egy ideje azt a taktikát követi, hogy a munka/jövedelem helyett a fogyasztást adóztatja a forgalmi adón keresztül.

Bár bizonyos termékeknek, amiket a kormány támogat – mint az internet vagy a sertéshús – alacsony az áfakulcsa, a legtöbb termék árából 27 százalék az államkasszának megy. Németországban ez csak 19 százalék. Így még akkor is drágább lenne a magyar üzletekben a termék, ha adó nélkül ugyanannyiba kerülne.

De még csak nem is kerül ugyanannyiba. Németországban több mint nyolcszor annyi ember lakik, mint Magyarországon, így nyolcszor annyi embernek kell fürödnie, borotválkoznia, hajat lakkoznia, mint nálunk. A német DM, Rossmann vagy Müller így egy nagyobb piacra nagyobb volumenben tud termékeket beszerezni, amit így olcsóbban is tud megvenni. És bár a drogériák és a termékeket előállító cégek, mint a Procter & Gamble vagy a Henkel is globális multik, a beszerzés nem központosítva megy, vagyis a magyar Rossmann a magyar vagy KKE-régiós Procter & Gamble-től veszi mondjuk a borotvapengéket.

Ezen kívül olyan költségek is megjelennek az árakban, mint a szállítás, a csomagolás és címkézés ára, a termékek adminisztrációjáról és hasonlókról nem is beszélve. Mindennek pedig az lesz az eredménye, hogy drágábban fürdünk és borotválkozunk, mint a németek.

