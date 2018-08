Több ukrán munkaerőt akarnak a csehek

A cseh kormány két éve indított programot az ukrán munkások behozatalára, eredetileg évente 9800, majd 13300 ukrán állampolgár két éves munkavállalását tette lehetővé, idén már 19600 ukrán fog érkezni az országba - írja az MTI.

További plusz, hogy a cégek gond nélkül meghosszabbíthatják az eredetileg két évre szóló munkavállalási engedélyeket. A cseh cégek 61 százaléka elégedett az ukrán munkaerővel. Csehországban a munkanélküliség az utóbbi hónapokban 3 százalékra csökkent, ami 1996 júniusa óta a legalacsonyabb mutató.

A cseh kormány közben döntött arról is, hogy megduplázzák a szerb munkavállalói engedélyek számát, és ezer Fülöp-szigeteki és ugyanennyi mongol vendégmunkás is érkezik az országba. 2017 év végi adatok szerint több mind félmillió külföldi dolgozott vagy vállalkozott Csehországban, legtöbben ukránok, szlovákok és lengyelek, de egyre több a román, a bolgár és a magyar dolgozó is. A cseh vállalkozói szféra ugyanakkor elégedetlen, mert a külföldi munkavállalói engedélyek kiadása sok időt vesz igénybe.