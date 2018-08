Miért kerül ennyibe egy futóverseny?

Sok futó megdöbben, hogy akár tízezer forintba is kerülhet, ha egy budapesti utcai versenyen szeretne lefutni egy félmaratont. Pedig Bécsben és Prágában is jóval borsosabb áron lehet csak rajvonalhoz állni, mint itthon. Utánanéztünk, hogy mit fedez pontosan a nevezési díj, és milyen rejtett költségei vannak egy verseny megszervezésének. Azt is mutatjuk, hogy áll most a világon végigsöprő futóboom, és hogy miért számítanak piacilag nagyon értékes célcsoportnak a futók.