Napi egymilliót keresnek Mészáros gyerekei

Az egykori felcsúti polgármester három gyerekének cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. hároméves eddig működése során 17 közbeszerzésen indult, és ebből 15-öt meg is nyertek, így összesen 70,5 milliárd forintnyi tendert nyertek el, miközben a vesztes pályázatok összértéke csak 255 millió forint volt – írja az Átlátszó.hu.

A cég - amelynek nevében a betűk Mészáros gyerekeinek neveit (Beatrix, Ágnes és Lőrinc) jelölik - az alapítása után pár hónappal már elnyerte a Szombathelyi Püspöki Palota rekonstrukciójára vonatkozó pályázatot 828 millió forint értékben, amit West Hungária Bauval közösen végezhettek el. Pár hónappal később is a West Hungária Bauval nyertek közösen,137 millió forint értékben korszerűsíthették a bicskei tanuszodát, majd egy 2,5 milliárd forint értékű munkát húztak be szintén ezzel a céggel közösen.

A cég által elnyert közbeszerzések mérleg jelenleg 70,5 milliárd forinton áll, amiben ugyanakkor benne van egy 40 milliárd forintos keretszerződés is, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kötöttek meg. Ezen a tenderen hatan futottak be, ők valamennyien részesülhetnek majd a pénzből. Ha ezt a pályázatot nem számoljuk - tekintve, hogy még lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzhez fognak jutni innen-, akkor is 3 év alatt 30 milliárd forintnyi tendert nyertek, ami szép eredménynek számít.

A sikeres közbeszerzések a cég eredményén is meglátszik, ugyanis az Opten adatai alapján a Fejér-B.Á.L. Zrt. nyeresége 1,182 milliárd forint volt 2015 óta, ami azt jelenti, hogy Mészáros gyerekei 1 millió forintot kerestek a cégalapítás óta eltelt minden egyes nap.